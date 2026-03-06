România întâlnește Turcia la finalul lunii, în barajul pentru Cupa Mondială. Ce șanse avem la Istanbul?

România e doar la doi pași distanță de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Echipa lui Mircea Lucescu va întâlni Turcia, pe 26 martie, la Istanbul. Cu o victorie în această partidă, România va disputa finala barajului pentru Cupa Mondială, contra câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Parcursul pe care l-am avut în Liga Națiunilor ne-a oferit șansa de a disputa barajul pentru Cupa Mondială, chiar dacă în preliminarii nu am avut rezultatele dorite. Rezultatele din preliminarii sunt istorie, iar acum concentrarea jucătorilor este doar asupra meciului cu Turcia.

Întâlnim o echipă care are un lot de cinci ori mai valoros decât al nostru, conform evaluărilor făcute de Transfermarkt, astfel că poate fi de înțeles de ce agențiile de pariuri sportive oferă o cotă mare echipei noastre să obțină biletele pentru finala barajului. Astfel, echipa noastră are cota 3.66 să se califice, în timp ce Turcia are doar cota 1.25.

Avem motive de optimism

Chiar dacă Turcia are prima șansă la calificare, avem și motive de optimism, în special în atac. Dennis Man este într-o formă excelentă și e unul dintre cei mai buni jucători de la PSV Eindhoven. El a ajuns la 10 goluri și 6 pase decisive în meciurile disputate în acest sezon în toate competițiile. Ba mai mult, în ultimele 5 meciuri jucate, el a dat 4 goluri. Așadar, e de așteptat ca Dennis Man să fie unul dintre jucătorii în care ne punem speranțele.

În același timp, Daniel Bîrligea pare că a trecut peste forma mai slabă din startul campionatului și a început să înscrie pentru FCSB. Chiar dacă echipa a ratat calificarea în play-off-ul Superligii, Daniel Bîrligea a dat 5 goluri în ultimele 5 meciuri și e anunțat titular la Istanbul. Forma în care se află reprezintă un mare plus, din moment ce Denis Drăguș este suspendat și nu va putea juca.

La mijlocul terenului, e îmbucurătoare și revenirea de formă pe care o arată Răzvan Marin. După ce a fost trecut în umbră la un moment dat de Mircea Lucescu, e de așteptat ca acesta să fie convocat din nou. Evoluțiile avute în ultima perioadă la AEK Atena îi dau motive chiar să spere că ar putea fi titular. El are două goluri marcate și cinci pase decisive în ultimele 5 meciuri jucate pentru AEK Atena.

Pentru Mircea Lucescu, o veste bună este și forma în care se află Valentin Mihăilă. Acesta a început să joace meci de meci la Rizespor, a trecut peste problemele medicale, iar în ultimele 6 partide a dat 4 goluri.

Din Spania, avem vești bune de la Ionuț Radu și Andrei Rațiu. Primul apără meci de meci la Celta Vigo, iar presa a scris recent că ar putea prinde un transfer în Italia, la Juventus Torino. În același timp, Andrei Rațiu are evoluții solide pentru Rayo Vallecano.

Cum ar putea arăta naționala României la Istanbul: Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu - Răzvan Marin, Marius Marin, Ianis Hagi - Dennis Man, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Putem face față presiunii de la Istanbul?

Pentru actuala generație, meciul cu Turcia este un test al maturității. Calificarea la EURO 2024 a fost deja o performanță notabilă, mai ales victoria din meciul cu Ucraina, dar echipa noastră nu a mai fost la un Mondial din 1998.

Acești jucători au ocazia să scrie o pagină din istoria fotbalului românesc, dar mai întâi trebuie să învingă Turcia. La finalul lunii, va fi programat apoi și meciul final pentru calificarea la Cupa Mondială, cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia, dar până acolo avem nevoie de un succes la Istanbul.