search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România întâlnește Turcia la finalul lunii, în barajul pentru Cupa Mondială. Ce șanse avem la Istanbul?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

România e doar la doi pași distanță de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Echipa lui Mircea Lucescu va întâlni Turcia, pe 26 martie, la Istanbul. Cu o victorie în această partidă, România va disputa finala barajului pentru Cupa Mondială, contra câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Ne tricolori îi așteaptă o atmosferă încărcată la Istanbul FOTO Facebook
Ne tricolori îi așteaptă o atmosferă încărcată la Istanbul FOTO Facebook

Parcursul pe care l-am avut în Liga Națiunilor ne-a oferit șansa de a disputa barajul pentru Cupa Mondială, chiar dacă în preliminarii nu am avut rezultatele dorite. Rezultatele din preliminarii sunt istorie, iar acum concentrarea jucătorilor este doar asupra meciului cu Turcia.

Întâlnim o echipă care are un lot de cinci ori mai valoros decât al nostru, conform evaluărilor făcute de Transfermarkt, astfel că poate fi de înțeles de ce agențiile de pariuri sportive oferă o cotă mare echipei noastre să obțină biletele pentru finala barajului. Astfel, echipa noastră are cota 3.66 să se califice, în timp ce Turcia are doar cota 1.25. Cotele sunt disponibile la Swiper România, operator licențiat ONJN care se remarcă și prin funcțiile moderne la pariuri, oferta de jocuri de casino sau secțiunea Shorts în care clienții pot urmări o parte din sloturi în acțiune fără să joace.

Avem motive de optimism

Chiar dacă Turcia are prima șansă la calificare, avem și motive de optimism, în special în atac. Dennis Man este într-o formă excelentă și e unul dintre cei mai buni jucători de la PSV Eindhoven. El a ajuns la 10 goluri și 6 pase decisive în meciurile disputate în acest sezon în toate competițiile. Ba mai mult, în ultimele 5 meciuri jucate, el a dat 4 goluri. Așadar, e de așteptat ca Dennis Man să fie unul dintre jucătorii în care ne punem speranțele.

În același timp, Daniel Bîrligea pare că a trecut peste forma mai slabă din startul campionatului și a început să înscrie pentru FCSB. Chiar dacă echipa a ratat calificarea în play-off-ul Superligii, Daniel Bîrligea a dat 5 goluri în ultimele 5 meciuri și e anunțat titular la Istanbul. Forma în care se află reprezintă un mare plus, din moment ce Denis Drăguș este suspendat și nu va putea juca.

La mijlocul terenului, e îmbucurătoare și revenirea de formă pe care o arată Răzvan Marin. După ce a fost trecut în umbră la un moment dat de Mircea Lucescu, e de așteptat ca acesta să fie convocat din nou. Evoluțiile avute în ultima perioadă la AEK Atena îi dau motive chiar să spere că ar putea fi titular. El are două goluri marcate și cinci pase decisive în ultimele 5 meciuri jucate pentru AEK Atena.

Pentru Mircea Lucescu, o veste bună este și forma în care se află Valentin Mihăilă. Acesta a început să joace meci de meci la Rizespor, a trecut peste problemele medicale, iar în ultimele 6 partide a dat 4 goluri.

Din Spania, avem vești bune de la Ionuț Radu și Andrei Rațiu. Primul apără meci de meci la Celta Vigo, iar presa a scris recent că ar putea prinde un transfer în Italia, la Juventus Torino. În același timp, Andrei Rațiu are evoluții solide pentru Rayo Vallecano.

  • Cum ar putea arăta naționala României la Istanbul: Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu - Răzvan Marin, Marius Marin, Ianis Hagi - Dennis Man, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Putem face față presiunii de la Istanbul?

Pentru actuala generație, meciul cu Turcia este un test al maturității. Calificarea la EURO 2024 a fost deja o performanță notabilă, mai ales victoria din meciul cu Ucraina, dar echipa noastră nu a mai fost la un Mondial din 1998.

Acești jucători au ocazia să scrie o pagină din istoria fotbalului românesc, dar mai întâi trebuie să învingă Turcia. La finalul lunii, va fi programat apoi și meciul final pentru calificarea la Cupa Mondială, cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia, dar până acolo avem nevoie de un succes la Istanbul.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât costă un loc de parcare în Chiajna în 2026. Internauţii, uimiţi de preţurile ridicate: „Atât era o garsonieră acolo în 2013”
playtech.ro
image
Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă