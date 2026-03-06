Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran

Metrorex a acumulat restanțe de 217,2 milioane de lei față de Alstom, compania care asigură mentenanța trenurilor. Informația a fost confirmată oficial de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”. Conducerea Metrorex susține că nicio garnitură nu a fost imobilizată din cauza neplății, însă sindicaliștii trag un semnal de alarmă cu privire la problemele financiare cu care se confruntă compania. În același timp, furnizarea serviciilor de mentenanță continuă, dar reprezentanții Alstom avertizează că activitatea devine din ce în ce mai greu de susținut în actualele condiții.

Printr-un răspuns oficial transmis redacției, Metrorex confirmă că valoarea facturilor restante către furnizorul de servicii de mentenanță, Alstom, se ridică la 217,2 milioane de lei. Contractul a fost semnat în ianuarie 2022 și acoperă o perioadă de 15 ani, valoarea totală a înțelegerii fiind de 2,45 miliarde de lei.

„Nu există vagoane imobilizate pe aceste considerente (vagoane imobilizate din lipsă de mentenanță cauzată de neplată)”, precizează Metrorex în răspunsul oficial. Cu alte cuvinte, serviciile de mentenanță continuă, deocamdată, în ciuda restanțelor.

Contractul de mentenanță acoperă întreg parcul de material rulant al rețelei bucureștene: 82 de trenuri electrice de metrou aflate în exploatare comercială, plus vehicule de infrastructură – locomotive de manevră, vagoane de transport marfă, drezine și vagonete motor. Printre garniturile din contract se numără trenurile fabricate de IVA Arad (construite între 1980–1992), cele produse de Bombardier Transportation – Suedia (fabricate în 2002–2008) și cele produse de CAF – Spania (fabricate în 2013–2016).

Ce prevede legea: fără revizii la zi, trenurile nu au voie să circule

Planul de mentenanță prevăzut în contractul Metrorex – Alstom are la bază Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.187/2018, care completează normativul feroviar aprobat prin OMT nr. 315/2011. Actul normativ stabilește explicit tipurile de revizii și intervalele la care acestea trebuie efectuate pentru fiecare categorie de material rulant, inclusiv pentru garniturile de metrou din București. Circulația unui tren fără reviziile la zi este, în consecință, ilegală.

Contractul Metrorex – Alstom reproduce și detaliază aceste prevederi, stabilind că furnizorul de mentenanță are obligația să asigure respectarea planurilor de revizii și reparații avizate de Autoritatea Feroviară Română (AFER).

Trenurile Bombardier, intrate în exploatare începând cu 2001, au un plan de mentenanță excepțional de complex: 36 de tipuri distincte de revizii. Cele 44 de garnituri Bombardier aflate în exploatare comercială trebuiau să efectueze, în primii doi ani ai contractului, revizia la 1.000.000 km – o intervenție majoră, cu verificări și înlocuiri la toate echipamentele trenului, în ritm de un tren pe lună.

Trenurile CAF, cele mai noi din flotă, au o schemă de revizii mai simplă, însă cu o particularitate importantă. În primii cinci ani ai contractului de mentenanță urma să fie efectuată o înlocuire completă a roților întregului parc CAF, eșalonat și în funcție de gradul de uzură. Cele 23 de garnituri CAF trebuiau să efectueze, la începutul contractului, revizia la 600.000 km – cu verificări la echipamentele importante – în ritm de un tren la două săptămâni.

Pe scurt, Alstom are obligația legală să mențină în stare de funcționare sigură zeci de trenuri cu sute de tipuri de intervenții planificate. Neplata facturilor de către Metrorex pune sub presiune tocmai capacitatea firmei de a-și onora aceste obligații.

Ce se întâmplă când una dintre părți nu plătește: clauza de penalizări

Contractul de mentenanță conține clauze clare de penalizare pentru nerespectarea obligațiilor financiare de către oricare dintre părți. Astfel, în cazul în care Alstom nu íși îndeplinește obligațiile asumate, Metrorex poate percepe penalizări de 0,029% din valoarea obligației neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.

Regula se aplică și invers. Dacă, din vina sa exclusivă, Metrorex nu achită o factură în termen de 30 zile de la data acceptării, Alstom are dreptul să încaseze penalizări de 0,029% pe zi de întârziere, aplicate la valoarea sumei neachitate. Totalul penalizărilor nu poate depăși cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate.

Calculul este simplu. La o datorie de 217 milioane de lei, penalizările se acumulează cu o rată de 0,029% pe zi, adică aproximativ 63.000 de lei zilnic sau aproape 1,9 milioane de lei pe lună. Dacă restanțele s-au acumulat pe parcursul mai multor luni, penalizările pot aduce suma totală datorată la un nivel semnificativ mai ridicat.

Mai mult decât atât, contractul prevede că pentru prejudiciul care depășește valoarea penalizărilor, părțile își datorează daune-interese în condițiile dreptului comun. Cu alte cuvinte, furnizorul serviciilor de mentenanță ar putea acționa Metrorex în instanță pentru recuperarea pierderilor care depășesc plafonul de penalizări contractuale.

Alstom: „Lipsa unui buget confirmat face ca această situație nesustenabilă”

Într-un punct de vedere, reprezentanții Alstom au transmis că firma va continua să asigure disponibilitatea trenurilor de metrou, însă în lipsa plăților, această activitatea nu va mai putea fi efectuată pentru foarte mult timp.

„Alstom furnizează servicii de mentenanță pentru Metrorex de 22 de ani, contractul actual fiind valabil până în decembrie 2036. Angajamentul pe termen lung al Alstom este demonstrat în mod clar prin respectarea constantă a tuturor obligațiilor contractuale din acordul de mentenanță a flotei de metrou. În pofida existenței unor facturi restante pentru servicii prestate și neplătite timp de 12 luni, Alstom continuă să asigure disponibilitatea trenurilor pentru pasageri. Lipsa unui buget confirmat face ca această situație nesustenabilă să fie și mai imprevizibilă, însă echipa noastră de profesioniști rămâne pe deplin dedicată. Alstom recunoaște și susține metroul ca mijloc esențial de transport pentru bucureșteni și ca element critic al vieții cotidiene a orașului. Așteptăm și considerăm necesară o soluționare rapidă a situației generate de neplata continuă a unor servicii esențiale”, a transmis Alstom pentru „Adevărul”.

Președintele USLM: Statul să acorde compensația

Marian Artimon, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), susține că problema a apărut din cauza faptului că statul nu a achitat integral compensația de transport, în condițiile în care tarifele practicate de Metrorex nu acoperă nici pe departe costul real de funcționare.

„Singura rezolvare este ca statul să își respecte cuvântul și să acorde compensația pe care trebuia să o plătească Metrorex, în valoare de 1,26 miliarde de lei. Anul trecut s-au alocat doar aproximativ 900 de milioane. Dacă aș fi avut diferența de aproape 300 de milioane, Metrorex și-ar fi achitat datoria către Alstom și ar fi fost pe profit. (...) În plus, tariful este printre cele mai mici din Europa, iar compania este un mare consumator de energie. Statul nu acordă integral compensația, dar nici nu permite ajustarea tarifului”, a declarat Marian Artimon pentru Adevărul.

Pe de altă parte, Marian Artimon a amintit de relația complicată dintre Metrorex și Alstom, compania care ar trebui să furnizeze 13 trenuri „Metropolis” pentru Magistrala 5. Până în prezent, subsidiara din România a grupului francez a livrat 12 unități, însă, până la această oră, niciuna nu a fost introdusă în circulație. Din acest motiv, Metrorex a calculat penalități de întârziere în valoare totală de 58 milioane de euro.

„Există riscul ca cele 12 trenuri, la penalitățile pe care le au, să fie gratis date către Metrorex. Adică Alstom are de plătit niște penalități care în curând vor ajunge la aproape întreaga valoare a contractului. (...) Sunt niște procese în derulare. Am avut dreptul să ridicăm scrisoarea de garanție. La rândul lor, ei ne-au executat pentru anumite datorii din vechiul contract de mentenanță. E o luptă. Din păcate, nu s-a găsit o soluție, deși s-au făcut încercări până la cel mai înalt nivel al statului român”, a afirmat Marian Artimon.

Criza de la metrou din 2022, declanșată pe fondul reducerii serviciilor de mentenanță

Așadar, în aceste condiții, un scenariu similar celui din iulie 2022 nu poate fi exclus. Atunci, în contextul în care Metrorex înregistra facturi restante pentru mentenanță în valoare de 160 milioane de lei, o sumă mai mică decât cea actuală, Alstom și-a redus serviciile la doar 39 de trenuri, fapt care a determinat scoaterea din circulație a mai multor garnituri.

Prin urmare, intervalul de succedare a trenurilor a crescut la peste 10 minute, inclusiv pe Magistrala 2, cea mai utilizată din București. În cele din urmă, cu sprijinul Guvernului, Metrorex și-a achitat datoriile la acel moment, iar circulația trenurilor a revenit la normal.

Trei ani mai târziu, în noiembrie 2025, Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex tot pentru neplata unor facturi pentru mentenanță.

„Compania Metrorex a primit o adresă de instituire a unei popriri din partea Alstom Transport SA. În acest sens, pentru continuarea activității curente și onorarea obligațiilor contractuale, Metrorex întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea și implementarea unor soluții rapide cu respectarea cadrului legal în vigoare”, transmitea șefa Metrorex, Mariana Miclăuș, la momentul respectiv.

„Adevărul” a încercat să obțină un punct de vedere suplimentar din partea Ministerului Transporturilor, precum și din partea șefei Metrorex, Mariana Miclăuș, însă până la momentul publicării acestui articol nu a fost transmis niciun răspuns.