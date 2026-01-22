După ce l-a chinuit la Parma, Chivu îi face viața ușoară lui Man la PSV. Inter îl vrea pe concurentul pe post al românului

Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) nu s-a impus pe deplin la PSV Eindhoven, alternând partidele în care a fost „rezervă” cu cele în care, deși era titular, nu-l prindea minutul 90 pe teren. Concurentul pe post al românului este croatul Ivan Perisic (37 de ani pe 2 februarie).

Inter îl vrea pe croatul care a mai jucat pentru trupa din Milano, pentru a se întări în perspectiva celei de-a doua părți a sezonului. Clubul olandez nu are însă nicio intenție să-l elibereze. Dar, dacă PSV ar fi eliminată din Liga Campionilor, scenariul s-ar schimba.

PSV Eindhoven nu intenționează să-l vândă înainte de playoff-urile Ligii Campionilor. Însă voința jucătorului cântărește mult: Perisic vrea cu orice preț la Inter, scrie presa internațională.

PSV este în prezent pe locul 22 în Ligă, iar în ultima etapă o va înfrunta pe Bayern Munchen, deja calificată. O înfrângere (sau chiar o remiză) ar duce foarte probabil la eliminarea imediată din competiție, fără posibilitatea susținrii unor meciuri de baraje pe 17 și 25 februarie.

Plecarea lui Perisic îi va ușura viața lui Man în Olanda. Ar scăpa de un concurent pe post. Gestul de a-l scăpa de rival direct vine chiar de la un român, fostul său antrenor Cristian Chivu, cu care Dennis Man nu s-a înțeles deloc bine în perioada Parma.