28 de zboruri spre Orientul Mijlociu, anulate din cauza conflictului din regiune

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis vineri, 6 martie, că 28 de zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 28 de zboruri, spre/dinspre 7 destinaţii: 13 plecări şi 15 sosiri. Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Sky Up, Tarom, Wizz Air.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, potrivit Agerpres.

Amintim că, sâmbătă dimineața, 28 februarie Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran şi alte orașe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru).

Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian, potrivit EFE.