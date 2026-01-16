„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi

Cristi Chivu (45 de ani) a atras atenția presei din Italia după o hotărâre surprinzătoare luată înaintea duelului Inter vs. Lecce, încheiat cu victoria minimă a milanezilor, 1-0, într-un meci restant din etapa a 16-a.

Tehnicianul român a ales să rupă tiparele

Cristi Chivu le-a permis jucătorilor săi să se odihnească cu o zi înainte de partidă, o abordare considerată inedită și chiar riscantă la nivelul fotbalului de elită din Italia, conform jurnaliștilor locali.

Inițial, decizia a fost intens contestată, însă succesul obținut pe teren a schimbat rapid percepția asupra ei.La finalul confruntării, Chivu a intrat în direct la DAZN pentru a comenta rezultatul.

În timpul dialogului, reporterul postului a abordat într-o notă ironică subiectul zilei libere acordate înainte de meci, încercând să sublinieze caracterul neobișnuit al alegerii făcute de antrenor: „Voiam să te întreb cum ți-a venit ideea zilei libere și, dacă după ce ai văzut cum s-a jucat în prima repriză, ți-a trecut prin cap că mai bine nu mai faci așa ceva!”.

Replica tăioasă a lui Chivu: „Nu mă interesează!”

Cristi Chivu nu a apreciat deloc comentariul jurnalistului și a reacționat imediat, răspunzând pe un ton ferm și extrem de serios, fără a lăsa loc de interpretări.

„Dar de ce nu întrebi invers și spui că am câștigat tocmai datorită zilei libere? Totul e relativ. Eu n-am de ce să îmi justific deciziile și nici nu am conștiința pătată.Eu antrenez și decid în funcție de ce văd. Și pot lua decizii chiar dacă voi, cei din fotbalul italian, nu le-ați mai văzut. Dar uneori trebuie să ai curajul să iei astfel de decizii.

Voi puteți spune dacă vi se par inspirate sau nu, dar sincer nu mă interesează. Pe mine mă interesează unde vom fi peste cinci luni!”, a admis antrenorul român.

„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”

„Am rămas cu determinarea cu care și-a motivat decizia. Eu am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul, iar el evident că a fost ironic. Și-a apărat decizia și probabil știe și el că a luat-o pe cea corectă!”, a mai adăigat reportul, simțindu-se stânjenit de situație.