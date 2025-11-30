Se dezlănțuie furia lui Cristi Chivu: ordin de urgență pentru conducerea clubului, după ce Inter a înregistrat două eșecuri. Solicită transferul care poate schimba totul

Inter trece printr-o perioadă complicată, iar Cristi Chivu nu mai acceptă compromisuri. Echipa a cedat în fața lui Milan (0-1) și apoi a pierdut cu Atletico Madrid în Champions League (1-2).

Tehnicianul român le-a transmis conducătorilor un mesaj ferm: echipa are nevoie urgentă de un mijlocaș defensiv, exact jucătorul pe care îl ceruse încă din vară.

Potrivit jurnaliștilor de la Calciomercato, Chivu este furios și dezamăgit, iar reacția sa este strâns legată de modul în care s-a făcut campania de transferuri. La scurt timp după ce a preluat banca tehnică, el a solicitat aducerea unui „închizător” solid, un fotbalist capabil să protejeze apărarea și să ofere echilibrul necesar echipei.

Pentru că dorința lui nu a fost îndeplinită, rezultatele negative din ultima săptămână par acum să-i confirme avertismentele. De aceea, solicitarea sa pentru iarnă este cât se poate de clară: Inter trebuie să transfere neapărat un mijlocaș defensiv.

Manu Kone, ținta dificilă a iernii

Ținta principală pentru întărirea liniei de mijloc a lui Inter este Manu Kone, însă transferul se anunță extrem de dificil. Mijlocașul francez de 24 de ani este unul dintre oamenii de bază ai lui AS Roma, liderul actual din Serie A.

Deja cu 12 selecții în naționala Franței și cu ambiția de a prinde lotul pentru Mondialul din 2026, Kone a devenit rapid un jucător cu cotă ridicată.

Problema pentru Inter este însă prețul. Roma, care l-a cumpărat anul trecut de la Monchengladbach pentru 18 milioane de euro, nu are de gând să îl cedeze ieftin și cere acum în jur de 50 de milioane de euro.

„Această echipă trebuie să știe!”

Până când se va clarifica situația din mercato, Chivu încearcă să țină vestiarul unit, să gestioneze tensiunile apărute după înfrângeri și să le ceară jucătorilor mai multă eficiență și disciplină în meciurile următoare.

„Trebuie să fim mai concreți și mai cinici, să nu acordăm prea multă atenție frumuseții jocului. Este dureros pentru toată lumea, există regrete. Această echipă trebuie să știe cum să reacționeze, trebuie să înțeleagă faptul că este puternică!”, a spus antrenorul român după eșecul cu Atletico.