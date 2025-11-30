search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Se dezlănțuie furia lui Cristi Chivu: ordin de urgență pentru conducerea clubului, după ce Inter a înregistrat două eșecuri. Solicită transferul care poate schimba totul

0
0
Publicat:

Inter trece printr-o perioadă complicată, iar Cristi Chivu nu mai acceptă compromisuri. Echipa a cedat în fața lui Milan (0-1) și apoi a pierdut cu Atletico Madrid în Champions League (1-2). 

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

Tehnicianul român le-a transmis conducătorilor un mesaj ferm: echipa are nevoie urgentă de un mijlocaș defensiv, exact jucătorul pe care îl ceruse încă din vară.

Potrivit jurnaliștilor de la Calciomercato, Chivu este furios și dezamăgit, iar reacția sa este strâns legată de modul în care s-a făcut campania de transferuri. La scurt timp după ce a preluat banca tehnică, el a solicitat aducerea unui „închizător” solid, un fotbalist capabil să protejeze apărarea și să ofere echilibrul necesar echipei.

Pentru că dorința lui nu a fost îndeplinită, rezultatele negative din ultima săptămână par acum să-i confirme avertismentele. De aceea, solicitarea sa pentru iarnă este cât se poate de clară: Inter trebuie să transfere neapărat un mijlocaș defensiv.

Manu Kone, ținta dificilă a iernii

Ținta principală pentru întărirea liniei de mijloc a lui Inter este Manu Kone, însă transferul se anunță extrem de dificil. Mijlocașul francez de 24 de ani este unul dintre oamenii de bază ai lui AS Roma, liderul actual din Serie A.

Deja cu 12 selecții în naționala Franței și cu ambiția de a prinde lotul pentru Mondialul din 2026, Kone a devenit rapid un jucător cu cotă ridicată.

Problema pentru Inter este însă prețul. Roma, care l-a cumpărat anul trecut de la Monchengladbach pentru 18 milioane de euro, nu are de gând să îl cedeze ieftin și cere acum în jur de 50 de milioane de euro. 

„Această echipă trebuie să știe!”

Până când se va clarifica situația din mercato, Chivu încearcă să țină vestiarul unit, să gestioneze tensiunile apărute după înfrângeri și să le ceară jucătorilor mai multă eficiență și disciplină în meciurile următoare.

Trebuie să fim mai concreți și mai cinici, să nu acordăm prea multă atenție frumuseții jocului. Este dureros pentru toată lumea, există regrete. Această echipă trebuie să știe cum să reacționeze, trebuie să înțeleagă faptul că este puternică!”, a spus antrenorul român după eșecul cu Atletico.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
mediafax.ro
image
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Calculator impozit pentru casă 2026. Varianta simplă pentru a afla cât vei plăti la primărie
playtech.ro
image
Afacerea lansată de Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român: ”Oameni săraci n-am văzut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Taxă mascată, în premieră mondială. Cine sunt românii arși la buzunare de Bolojan, prin încălcarea directivei europene
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!