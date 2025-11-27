Marele viciu al lui Chivu a ieșit la iveală după al doilea meci consecutiv pierdut cu Inter Milano

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a pierdut meciul din deplasare, cu Atletico Madrid, scor 1-2, în etapa a 5-a din faza principală a UEFA Champions League. Eșecul vine după o altă înfrângere, 0-1 cu AC Milan, în Serie A.

Julian Alvarez (min 9) și Jose Jimenez (min 90+3) au marcat golurile pentru Atletico Madrid, în timp ce Piotr Zielinski (min 54) a înscris pentru italieni.

La finalul partidei, Chivu a explicat cum a ajuns să fumeze trei țigări, după un meci al cărui final nu l-a mulțumit deloc.

„Am fumat trei țigări una după alta. Am vorbit cu băieții și le-am spus ce aveam de spus. Nu am meritat să pierdem, dar asta e fotbalul.

Trebuie să ne ridicăm, să facem tot ce ține de noi ca să ieșim din asta. Sunt momente din astea; mai devreme sau mai târziu roata se întoarce, și în fotbal, și în viață.

În ultimele 10 minute trebuia să gestionăm mai bine contraatacurile, ultima pasă. Apoi, în ultimul minut… bravo lor, mai puțin bravo nouă. I-am avut pe toți oamenii noștri de careu la fazele fixe. Nu trebuia să dăm cornerul ăla, noi aveam mingea.

Schimbările? Zielinski avea o problemă la coapsă. Bonny? Aveam nevoie de picioare proaspete.

Au intrat prost schimbările? Ne așteptam la reacția celor de la Atletico, am încercat să blocăm valul. Veneam după derby, bateriile erau cam pe roșu.

Evident, băieții proaspăt intrați puteau să dea puțin mai mult, trebuiau să aducă exact energia aia care începea să ne părăsească. Voi analiza totul și vom învăța din greșeli. Totuși, nu le pot reproșa nimic băieților”, a spus Cristi Chivu după meci.

Fumează „de mic”

Fumatul este marele viciu a lui Chivu, care, înainte să fie excluse vedetele din reclamele la jocuri de noroc, semnase cu compania de pariuri Superbet. „Eu am fumat de mic, de la 18 ani. Ba nu, de la Ajax am început. M-am mai prostit la Craiova. Când am plecat la Amsterdam, mi-am luat un cartuș. Nu știu de ce, că nu fumam. 6 luni cât am stat la hotel am fumat.

Nu fumam de față cu Hagi și Popescu. Cu Hagi nu aș fuma nici acum, deși știe că fumez. Cu Popescu fumez, nu mă mai ascund de el. Dar de față cu Hagi nu pot. Asta aș fi făcut și de față cu tata. Pe Hagi îl apreciez foarte mult. Gică, pentru mine, e wow. Pasiunea pe care o are e wow. Am un mare respect. Nu mergeam la baie când stăteam cu el în cameră, din respect pentru el. Era un respect dus la extrem.

Cu Gică coleg de cameră nu vorbeam neîntrebat. Îmi era rușine. El făcea ultimul masaj, înainte de culcare. La Gică venea ultimul maseurul. Adormea în timp ce îi făcea masaj. Atunci mă duceam repede la baie”, a recunoscut Cristi Chivu, potrivit Superbet Romania.