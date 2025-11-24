Cristi Chivu conduce o echipă mare doar cu cei mici. Românul, speriat de numărul înfrângerilor din campionat

Ultima victorie a nerazzurrilor împotriva unor adversari precum AC Milan, Juventus sau Napoli datează din 22 aprilie 2024, în derby-ul care a adus lo scudetto-ul. De atunci, doar înfrângeri și egaluri împotriva granzilor pentru Inter, care a picat pe locul 4, după 0-1 cu AC Milan.

„Patru înfrângeri în 12 meciuri sunt prea multe”, a recunoscut Chivu, care a analizat situația la zi a echipei lombarde.

„Datorită caracteristicilor jucătorilor mei, atacăm cu mulți oameni, iar asta te expune la contraatacuri. Dar astăzi am primit doar unul, care a fost fatal. Trebuie să muncim, să ne îmbunătățim”, a precizat reșițeanul.

Despre faptul că argentinianul Lautaro Martinez, căpitanul echipei, a fost înlocuit în minutul 64, tehnicianul a spus: „Ei bine, l-am scos din propriile mele motive tehnice. Nu pot schimba jucătorii? A fost decizia mea”.