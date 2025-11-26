Liga Campionilor la fotbal. Declarație plină de tupeu a lui Cristi Chivu înaintea duelului cu Diego Simeone

După patru meciuri mai ușoare, terminate cu tot atâtea victorii, Cristian Chivu (45 de ani) are un examen dur astăzi, de la ora 22:00, cu Atletico Madrid, pe tărâm iberic, în etapa a 5-a din faza grupei unice de Liga Campionilor a fotbal.

Formația spaniolă este pregătită de Diego Simeone (55 de ani), fost elev al lui Mircea Lucescu (80 de ani) de la Pisa. Argentinanul a jucat și pentru Inter. „Nu mă simt nici inferior, nici superior lui Simeone”, a comentat reșițeanul despre comparația cu tehnicianul sud-american, care a câștigat titlul în Spania și a ajuns până în finala Ligii Campionilor (are însă în palmares Liga Europa, câștigată în 2012 pe „Arena Națională” din București). Chivu are în spate doar câteva luni de antrenorat.

Înaintea jocului de pe „Metropolitano”, Cristian Chivu este convins că jucătorii au depășit dezamăgirea trăită la derby-ul local cu AC Milan (0-1). „Frumusețea fotbalului este că îți oferă întotdeauna revanșa. Uneori, rezultatul poate părea nedrept”, a explicat el în conferința de presă dinaintea meciului, „dar mă uit la partea plină a paharului, pentru că pentru mine a fost plin pe trei sferturi. Nu a fost suficient să învingem Milanul, pur și simplu din lipsă de noroc și de concentrare. Dar vreau ca echipa să continue să arate lucrurile bune pe care le-am văzut recent: îmbunătățirea este evidentă. Duminică, am fost solizi, mult mai mult decât împotriva Romei, când am câștigat”.

„Vreau să-i imit cariera”

Cu 12 puncte din patru meciuri, Inter aproape și-a asigurat un loc în play-off, în timp ce Atletico are doar 6 puncte: „Unii cred că ne-am confruntat doar cu meciuri ușoare. Dar într-un turneu ca acesta, nu există adversari ușori. Acum vrem să ne continuăm călătoria, pe acest stadion frumos și cald, pentru a ne asigura calificarea. Va fi un meci similar cu derby-ul cu Milan, pentru că Atletico este organizat, intens și va începe în forță. Va trebui să fim concentrați”.

Despre Simeone, care a mărturisit că se vede într-o zi pe banca lui Inter, Chivu spune: „Întotdeauna l-am admirat ca jucător și ca personaj. L-am văzut recent, în amicalul din Libia, și m-am bucurat să aud cuvintele lui foarte măgulitoare despre mine. Cât despre mine, am ceva experiență în fotbal și aș vrea să-i imit cariera. Dar, nu mă simt nici inferior, nici superior”.