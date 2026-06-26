Scoția a fost eliminată spre dezamăgirea unei suportere de 93 de ani

Rezultatul înregistrat în meciul Senegal - Irak (5-0), în această noapte, a făcut ca formația africană să pătrundă în grupul celor 8 formații care emit pretenții la calificarea în „16”-imile de finală. Scoția, în schimb, a părăsit competiția.

Eliminarea formației britanice de la CM de fotbal era previzibilă, de altfel. După eșecul clar (0-3) cu Brazilia, selecționerul Steve Clarke era pesimist în legătură cu șansele echipei sale de a accede în „16”-imile de finală. „Ne-am îngreunat singuri situația. Asta este tot. Le-am oferit golurile, le-am oferit jocul pe care și-l doreau. Dezamăgitor. Cu siguranță, cred că vom pleca acasă”, a spus scoțianul după partida de la Miami.

În vârstă de 62 de ani, cel care are un contract valabil până în 2030 cu Federația Scoțiană de Fotbal a continuat pe același ton: „Efortul depus de jucători a fost incredibil. Cei care au evoluat 90 de minute pe acea căldură și umiditate au fost excepționali, dar trebuie să fim mai buni dacă dorim să fim competitivi la acest nivel”.

Și jucătorii scoțieni au vorbit pe același ton. „Băieții sunt distruși. Ne-a lipsit calitatea, dar am dat absolut totul. Este puțin probabil să ne calificăm, dar vom aștepta și vom vedea”, a declarat Ian McGinn, mijlocașul Scoției și al echipei Aston Villa.

Desigur că eliminarea Scoției a fost primită cu tristețe de suporterii acestei echipe. Iar presa din întreaga lume a relatat că fanii veniți din Insulă au impresionat în orașele din America de Nord care au găzduit meciurile „ciulinilor”. A fost prezentată și povestea Moirei Brown, o scoţiană în vârstă de 93 de ani care a călătorit în Statele Unite cu „Tartan Army”, acesta fiind numele dat suporterilor echipei de fotbal a Scoției. Și trebuie spus că denumirea provine de la tartan, o țesătură din lână cu un model în carouri colorate, specifică popoarelor celtice (și, prin urmare, scoțienilor) și utilizată în mod deosebit pentru kilturi.

Potrivit BBC, Moira Brown a fost prezentă la Miami, la meciul cu Brazilia. Și și-a amintit și de precedentele partide pe care Scoția le-a disputat în compania sud-americanilor la turneele finale ale Campionatului Mondial: „Prima dată când am văzut Scoţia jucând împotriva Braziliei a fost în 1974 (0-0). Le-am văzut jucând din nou în 1982 (1-4). Atunci chiar mi-am dat demisia ca să merg să văd acel meci. Eram profesoară şi mi-au spus că dacă plec îmi pot pierde slujba. Le-am spus că nu-mi pasă", a afirmat ea.

Înainte ca Scoția să fie eliminată, Moira Brown declara tot pentru BBC: „Dacă ajungem în finală şi câştigăm, nu cred că mă voi mai obosi să mă întorc acasă. Voi rămâne aici, în Statele Unite, şi voi bea rom cu Coca-Cola până voi muri."

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. Suedia 4 puncte (0) / 3 meciuri

2. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

3. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

4. Paraguay 4 puncte (-2) / 3 meciuri

5. Senegal 3 puncte (+2) / 3 meciuri

6. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri

7. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

8. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri

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9. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

10. Capul Verde 2 puncte (0) / 2 meciuri

11. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri

12. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri

Primele 8 formații de pe locul 3 se vor califica în „16”-imile de finală, alături de echipele de pe locurile 1 și 2.