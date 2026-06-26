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Adrian Câciu, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 12.00

Portarul care vorbește patru limbi străine a bifat meciul cu numărul 153 pentru Mexic

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Campionatul Mondial 2026
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Mexicanii au încheiat Grupa A cu un parcurs perfect, după ce au învins Cehia. În minutul 78, portarul Guillermo Ochoa, care are aproape 41 de ani, a fost introdus pe teren, contribuind la unul dintre golurile echipei nord-americane.

Guillermo Ochoa se bucură după un nou gol marcat de Mexic (Foto: EPAImages)
Guillermo Ochoa se bucură după un nou gol marcat de Mexic (Foto: EPAImages)

Goalkeeper-ul a bifat astfel participarea la a șasea sa Cupă Mondială consecutivă. Și s-a alăturat legendarilor Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Aflat la a 153-a selecție, Ochoa a trimis o degajare în minutele adiționale ale meciului (min. 90+4), Gimenez a fost blocat de portarul ceh, dar Fidalgo a marcat al treilea gol al mexicanilor.

Cunoscut pentru faptul că excelează la intervențiile de pe linia porții, Ochoa a fost criticat pentru anumite goluri încasate în urma unor șuturi de la distanță sau din cauza unor decizii riscante atunci când a ieșit dintre buturi. Fostul portar al Mexicului, Antonio Carbajal, a declarat despre el: „Primește prea multe goluri din șuturi de la distanță. Are adesea dificultăți când iese să intervină la centrări. Încep să mă întreb dacă nu cumva are probleme de vedere sau de concentrare...”.

Cu o înălțime de 1,83 m, Guillermo Ochoa este un portar „scund”, la fel ca predecesorul său, Jorge Campos, care avea 1,75 m. Fost jucător la Ajaccio (Franța), Mallaga și Grenada (Spania), Standard Liege (Belgia) și Salernitana (Italia), Ochoa vorbește spaniola (limba sa maternă), engleza, franceza, germana și olandeza.

Cu echipa Mexicului, a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2021, de la Tokyo, dar și la Copa America 2007, fiind victorios în Liga Națiunilor CONCACAF 2025 și Gold Cup 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 și 2025. În 2007, a fost declarat cel mai valoros portar la Copa America, fiind nominalizat pentru Balonul de Aur.

Ochoa i-a salutat pe fotoreporteri la finalul partidei (Foto: EPAImages)
Ochoa i-a salutat pe fotoreporteri la finalul partidei (Foto: EPAImages)

În șaisprezecimile de finală, Mexicul va întâlni echipa clasată pe locul al treilea într-una din grupele C, E, F, H sau I. Calificată la turneul final după două meciuri de baraj, Cehia a părăsit competiția după evoluții dezamăgitoare: 1-2 cu Coreea de Sud, 1-1 cu Africa de Sud și 0-3 cu Mexicul.

Selecționata Africii de Sud, în schimb, a reușit surpriza, calificându-se în „16”-imile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a învins Coreea de Sud cu 1-0 (0-0), pe Monterrey Stadium. „Bafana Bafana” s-a impus prin golul marcat de Thapelo Maseko (min. 63). Africa de Sud a trecut în premieră de faza grupelor la Cupa Mondială de fotbal. În „16”-imi, aceasta va juca cu Canada, la Los Angeles, în timp ce Coreea de Sud va trebui să aștepte să vadă dacă va fi una dintre cele opt echipe calificate în faza eliminatorie de pe locul al treilea.

Grupa A

Meciurile disputate

Mexic - Africa de Sud 2-0

Coreea de Sud - Cehia 2-1

Cehia - Africa de Sud 1-1

Mexic - Coreea de Sud 1-0

Cehia – Mexic 0-3

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0

Clasament

1. Mexic – 9p (+6)

2. Africa de Sud – 4p (-1)

3. Coreea de Sud – 3p (-1)

4. Cehia – 1p (-4)

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