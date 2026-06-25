Ecuador a câștigat cu Germania și e aproape de calificarea în „16”-imile de finală!

Susținută de numeroși fani, echipa de fotbal a Ecuadorului s-a impus cu 2-1 în fața Germaniei, în ultima etapă din Grupa E a Campionatului Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA. În cealaltă partidă, Coasta de Fildeș a dispus (2-0) de Curacao.

Cu toate că era calificată în „16”-imile de finală de pe primul loc, Germania a început tare meciul de la New York / New Jersey. Iar Leroy Sane a deschis scorul cu un şut plasat, în minutul 2. La această fază, ecuadorienii au acuzat joc periculos şi fault la Pavlovic, care a ridicat piciorul la nivelul capului, lovindu-l pe Vite. După verificarea VAR, golul a fost validat.

Treptat, sud-americanii au revenit și au insistat. Ei au egalat cu un şut din afara careului expediat de Angulo, în minutul 9. Germanii au replicat prin lovitura de cap a lui Havertz, balonul fiind prins de portarul Galindez şi a fost 1-1 la pauză.

Imediat după reluare, în minutul 46, nemţii au primit un penalty din partea arbitrei Tori Penso, care a apreciat că Havertz a fost faultat în careu de Ordonez. Solicitată de VAR să vadă fază, americanca a revenit asupra deciziei sale, sancționând un fault făcut de Sane asupra lui Vite.

Neuer a intervenit salvator la şutul lui Valencia, în minutul 62. Minutul 73 a adus o ocazie mare a ecuadorienilor, ratată de Vite, iar după trei minute Sane a şutat slab, balonul poposind în braţele lui Galindez.

Tah şi Stiller au blocat şutul lui Kevin Rodriguez, în minutul 77, dar jucătorul lui Union St Gilloise s-a revanşat un minut mai târziu, când i-a servit pasa de gol lui Plata. Ecuadorul a reușit astfel să câștige partida deși nemții au forțat egalarea pe final.

În celălalt meci al grupei, Coasta de Fildeş a câștigat cu 2-0 meciul cu Curacao, calificându-se în faza următoare. Au marcat Nicolas Pepe (min. 7 și 86).

Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3

1. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri

2. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri

3. Suedia 3 puncte (0) / 2 meciuri

4. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri

5. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri

6. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri

7. Paraguay 3 puncte (-2) / 2 meciuri

8. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri

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9. Capul Verde 2 puncte (0) / 2 meciuri

10. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri

11. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri

12. Senegal 0 puncte (-3) / 2 meciuri

Grupa E

Meciuri disputate

Germania – Curacao 7-1

Coasta de Fildeș – Ecuador 1-0

Germania – Coasta de Fildeț 2-1

Ecuador – Curacao 0-0

Curacao – Coasta de Fildeș 0-2

Ecuador – Germania 2-1

Clasament

1. Germania – 6p (+6)

2. Coasta de Fildeș – 6p (+2)

3. Ecuador – 4p (0)

4. Curacao – 1p (-6)