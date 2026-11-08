Schimbări de ultimă oră în lotul României. Gică Hagi l-a chemat de urgență pe Rareș Ilie

Incluși în lotul cu care România va aborda meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din acest an în Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș Ilie.

Rareș Ilie a marcat 9 goluri în 58 de meciuri disputate pentru Rapid Foto: Sportpictures

Născut în 19 aprilie 2003, la București, acesta evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv la Mantova în Serie B. Pe plan internațional, Rareș Ilie are prezențe pentru România Sub 21 de ani și România Sub 19 ani. Rareș Ilie a început să joace fotbal la Rapid, iar idolul său este Daniel Pancu. A debutat în Liga I pentru formația giuleșteană în meciul împotriva Chindiei Târgoviște la 18 iulie 2021. Ulterior, a evoluat pentru Nice (2022-2026), fiind împrumutat la Maccabi Tel Aviv (2023), Lausanne (2023/2024), Catanzaro (2025) și Empoli (2026). Din acest an este legitimat la Montova.

Gheorghe Hagi a anunțat, ieri, lista celor 26 de jucători convocați pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din ediția 2026 a Ligii Națiunilor. Universitatea Craiova are 5 jucători, cei mai mulți de la o echipă de club din Superliga: portarul Laurențiu Popescu, fundașii Vladimir Screciu și Nicușor Banciu, precum și mijlocașii Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău. Față de lotul folosit la meciurile din această toamnă, nu au mai fost convocați Andrei Borza, Andrei Burcă, Valentin Cojocaru, Denis Drăguș, Marius Marin, David Matei, Louis Munteanu, Darius Olaru. Raul Opruț, Ionuț Radu, Bogdan Racovițan și Florin Tănase.

Cu toate că s-a aflat pe lista preliminară, Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, nu se va prezenta la lotul național. Echipa de club a acestuia a informat Federația Română de Fotbal că Radu trebuie să trateze o „problemă mai veche de sănătate” (umăr). În aceste condiții, pe lângă Otto Hindrich, Gheorghe Hagi va avea la dispoziție doi portari din Superliga, Larențiu Popescu (Craiova) și Ștefan Târnovanu (FCSB).

În defensivă, Hagi îi va avea la dispoziție, alături de cei doi olteni, pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitória Guimarães), Radu Drăgușin (Fiorentina), Andrei Coubiș (Lincoln City), Virgil Ghiță (Hannover 96), Matei Ilie (Kasımpaşa) și Lisav Eissat (Bristol City).

În compartimentul median se remarcă prezența în lot a lui Marius Corbu, mijlocaș legitimat la Ferencvaros. Nu lipsesc Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos) și Cătălin Cîrjan (Dinamo).

Printre atacanți se remarcă includerea lui Ianis Stoica, jucătorul lui Estrela Amadora. De asemenea, se constată revenirea în grup a lui Florinel Coman, de la Al-Gharafa. Nu lipsesc Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Hagi (Alanyaspor) și Daniel Bîrligea (Frosinone).

Echipa României va juca ultimele meciuri din Liga Naţiunilor (Divizia B, grupa 4) cu Polonia (București, 14 noiembrie, ora 21.45) şi Bosnia-Herțegovina (Zenica, 17 noiembrie, ora 21.45). Naționala noastră ocupă ultimul loc, fără punct și cu un golaveraj dezastruos, 3-13.