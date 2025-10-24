Schimbare în tenisul masculin. După 35 de ani, un nou turneu Masters 1000 apare pe hartă

ATP a confirmat o schimbare istorică! Circuitul masculin de tenis va include, din ANUL 2028, un nou turneu de categorie Masters 1000. Acesta se va desfășura în Arabia Saudită Și va fi al zecelea eveniment de acest tip din calendar, iar perioada vizată pentru organizare este luna februarie.

În ultimii ani, țările din Golf au investit masiv în sport, atrăgând competiții de top în fotbal, box, Formula 1 și acum și în tenis. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au găzduit deja turnee oficiale și demonstrative, cel mai recent fiind Six Kings Slam de la Riad, cu premii totale de 13,5 milioane de dolari.

Andrea Gaudenzi: ”Poziția exactă în calendar nu a fost încă stabilită”

ATP a anunțat că Arabia Saudită va organiza în viitorul apropiat un nou turneu de categorie Masters, al zecelea din circuitul masculin. Este prima extindere a circuitului premium după 35 de ani.

Informația a fost confirmată și de Andrea Gaudenzi, președintele ATP.

„Tot ce putem spune în acest stadiu este că va fi la începutul sezonului... în prima parte a anului.

Poziția exactă în calendar nu a fost încă stabilită. Evident, februarie este una dintre opțiuni... Este o posibilitate, dar nu s-a decis încă”, a afirmat Andrea Gaudenzi, președintele ATP.

Andrea Gaudenzi a declarat că ar prefera ca noul turneu Masters 1000 din Arabia Saudită să se desfășoare în luna februarie și că această schimbare ar putea fi implementată cel mai probabil începând cu 2028.

Danny Townsend, CEO al SURJ Sports Investment, companie afiliată Fondului Privat de Investiții al Arabiei Saudite, a precizat că există posibilitatea ca, pe viitor, competiția să includă atât întreceri masculine, cât și feminine.

„Există beneficii atunci când bărbații și femeile joacă în același timp. Știu că există creșteri la vânzările de bilete și o serie de alte elemente comerciale de care am dori cu siguranță să profităm. Dar toate acestea țin de viitor. Cu siguranță nu am spune niciodată nu și am explora această variantă dacă ar deveni o opțiune”, a explicat Danny Townsend, CEO al SURJ Sports Investment.

Cele 9 turnee Masters din circuitul ATP

Indian Wells (hard, SUA);

Miami Open (hard, SUA);

Monte-Carlo Masters (zgură, Franța);

Madrid Open (zgură, Spania);

Italian Open (zgură, Italia);

Canadian Open (hard, Canada);

Cincinnati Open (hard, SUA);

Shanghai Masters (hard, China);

Paris Masters (hard, Franța).