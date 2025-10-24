search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Schimbare în tenisul masculin. După 35 de ani, un nou turneu Masters 1000 apare pe hartă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

ATP a confirmat o schimbare istorică! Circuitul masculin de tenis va include, din ANUL 2028, un nou turneu de categorie Masters 1000. Acesta se va desfășura în Arabia Saudită Și va fi al zecelea eveniment de acest tip din calendar, iar perioada vizată pentru organizare este luna februarie.

Arabia Saudită intră pe harta tenisului mare! Din 2028, va găzdui un nou turneu Masters 1000
Un nou turneu de categorie Masters | FOTO Getty Images

În ultimii ani, țările din Golf au investit masiv în sport, atrăgând competiții de top în fotbal, box, Formula 1 și acum și în tenis. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au găzduit deja turnee oficiale și demonstrative, cel mai recent fiind Six Kings Slam de la Riad, cu premii totale de 13,5 milioane de dolari.

Andrea Gaudenzi: ”Poziția exactă în calendar nu a fost încă stabilită”

ATP a anunțat că Arabia Saudită va organiza în viitorul apropiat un nou turneu de categorie Masters, al zecelea din circuitul masculin. Este prima extindere a circuitului premium după 35 de ani.

Informația a fost confirmată și de Andrea Gaudenzi, președintele ATP.

Tot ce putem spune în acest stadiu este că va fi la începutul sezonului... în prima parte a anului.

Poziția exactă în calendar nu a fost încă stabilită. Evident, februarie este una dintre opțiuni... Este o posibilitate, dar nu s-a decis încă”, a afirmat Andrea Gaudenzi, președintele ATP.

Andrea Gaudenzi a declarat că ar prefera ca noul turneu Masters 1000 din Arabia Saudită să se desfășoare în luna februarie și că această schimbare ar putea fi implementată cel mai probabil începând cu 2028.

Danny Townsend, CEO al SURJ Sports Investment, companie afiliată Fondului Privat de Investiții al Arabiei Saudite, a precizat că există posibilitatea ca, pe viitor, competiția să includă atât întreceri masculine, cât și feminine.

Există beneficii atunci când bărbații și femeile joacă în același timp. Știu că există creșteri la vânzările de bilete și o serie de alte elemente comerciale de care am dori cu siguranță să profităm. Dar toate acestea țin de viitor. Cu siguranță nu am spune niciodată nu și am explora această variantă dacă ar deveni o opțiune”, a explicat Danny Townsend, CEO al SURJ Sports Investment.

Cele 9 turnee Masters din circuitul ATP

Indian Wells (hard, SUA);

Miami Open (hard, SUA);

Monte-Carlo Masters (zgură, Franța);

Madrid Open (zgură, Spania);

Italian Open (zgură, Italia);

Canadian Open (hard, Canada);

Cincinnati Open (hard, SUA);

Shanghai Masters (hard, China);

Paris Masters (hard, Franța).

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
gandul.ro
image
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
mediafax.ro
image
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
playtech.ro
image
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
NU se mai schimbă ora de iarnă în UE! Bruxellesul spune că a venit timpul să renunțe la schimbarea orei la nivel european
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci