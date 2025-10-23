Sinner și-a adus iubita la Viena. Italianul este criticat dur, după ce a refuzat să joace în Cupa Davis

La turneul ATP de la Viena, Jannik Sinner l-a învins ieri, scor 6-0, 6-2, pe neamțul Daniel Altmaier (27 de ani, 51 ATP), după un meci de doar 58 de minute, cel mai rapid meci din cariera italianului, și urmează duelul cu conaționalul Fabio Cobolli (23 de ani, 22 ATP).

Sinner este campionul de la Viena din 2023. La final, el a fost întrebat despre absența sa la finala Cupei Davis, criticată dur de italieni, care îi reamintesc mereu că este pe jumătate german.

Sinner a răspuns cu un zâmbet larg: „Pot spune doar că accept toate criticile. Am spus deja totul pe această temă și nu am nimic de adăugat”. Sinner a câștigat două ori trofeul și și-a schimbat programul pentru a fi în formă la Australian Open.

La Viena, ca și în 2023, când s-a impus, părinții lui sunt în lojă. Nu lipsește nici prietena lui, Laila Hasanovic.

„Mama devine nervoasă când mă vede în direct. Nu știu dacă a fost în tribune astăzi. Fratele meu nu este aici, dar probabil va veni la Torino (n.r. - Turneul Campionilor). E plăcut să-l am pe tata în lojă”, a zis elevul lui Darren Cahill.