Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Există minuni! Valentin Vacherot a sărit în clasament peste 150 de locuri, după titlul cucerit la Shanghai

Două rude s-au întâlnit în finala Mastersului de la Shanghai, dând naștere unei povești de film în circuitul masculin de tenis.

Valentin Vacherot a făcut un turneu senzațional
Valentin Vacherot a făcut un turneu senzațional

Tenisul și-a scris una dintre cele mai frumoase povești din era modernă, una în care n-a prea mai rămas loc pentru „intruși”, iar marile trofee și le dispută, invariabil, aceiași patru-cinci jucători de top. De această dată, doi verișori primari aflați dincolo de locul 50 ATP s-au luptat, duminică, pentru trofeul de la Shanghai, turneul de tip Masters desfășurat în China.

Turneele Masters sunt cele situate pe treapta imediat inferioară celor patru turnee de Mare Șlem. Jucătorul monegasc de tenis Valentin Vacherot, 26 de ani și numărul 204 mondial, venit din calificări, a câștigat uluitor turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, impunându-se în finală, cu 4-6, 6-3, 6-3, în fața vărului său francez Arthur Rinderknech (30 de ani, 54 ATP). Vacherot a urcat începând de azi pe locul 40 mondial în clasamentul ATP, devenind primul monegasc care câștigă un turneu în circuitul ATP, dintre care cele de categoria Masters 1.000 sunt cele mai prestigioase.

Vacherot câștigase până acum, din premii, suma de 594.077 de dolari, iar doar pentru accederea în finală, obținută după succesul din semifinale contra sârbului Novak Djokovic, a pus mâna pe o sumă mai mare decât a strâns în toată cariera: 597.000 de dolari.

Rinderknech urcă pe 28

Jucătorul cel mai slab clasat care a câștigat un Masters 1.000 era până în prezent Borna Coric. Croatul ocupa locul 152 mondial când a cucerit titlul la Cincinnati, în 2022. Înaintea lui Vacherot, doar patru jucători și-au deschis palmaresul în circuitul ATP prin câștigarea unui Masters 1.000, o categorie de turnee creată în 1990. În ultimele zile, Vacherot devenise deja primul jucător din Principat care atinge sferturile de finală, apoi semifinalele unui turneu din circuitul principal. De la calificări la tabloul principal, jucătorul monegasc a obținut succese pe linie la Shanghai, incluzând una de prestigiu în fața legendarului Novak Djokovic. De cealaltă parte, finalistul Rinderknech a realizat în China cel mai bun parcurs al său din carieră la un Masters 1.000 și a suit astăzi pe locul 28 mondial.

Valentin l-a eliminat și pe un „Nole” chinuit de dureri

Vacherot devine astfel jucătorul cel mai slab clasat din istorie care atinge o finală de Masters și o mai și câștigă, el începând turneul de pe locul 204. Mai mult, a ajuns la Shanghai ca alternativă, nefiind nici sigur că va putea juca în calificări și beneficiind de retrageri. Deja memorabil, traseul lui Vacherot a devenit și mai special prin victoria în fața numărului 5 mondial, chiar dacă Nocak Djokovic a fost la un nivel fizic diminuat, după eforturile depuse în această săptămână cu condiții de joc - temperatură și umiditate - foarte dificile la Shanghai, el primind îngrijiri de câteva ori în timpul meciului. Djokovic, 38 de ani, căuta primul lui titlu mare de la medalia olimpică de anul trecut și un al 5-lea titlu la Shanghai, și părea bine poziționat în absența lui Carlos Alcaraz și în contextul în care Jannik Sinner a abandonat din cauza crampelor mai devreme în turneu. „Nole” deține 100 de titluri ATP și îl țintea pe cel cu numărul 101.

A picat recordul lui Pavel

Cu tot cu calificări, Vacherot a câștigat nouă meciuri la Shanghai, printre victoriile notabile numărându-se cele cu Alexander Bublik sau cu Holger Rune. Șase dintre învinșii săi se numără printre primii 32 de jucători din lume. Până azi, acest record îi aparținea lui Andrei Pavel, care ocupa locul 191 la momentul în care s-a calificat în finala Mastersului indoor de la Paris, în 2003. Andrei a învins atunci nume grele: 7-6, 6-2 cu Karol Kucera în primul tur, 7-5, 7-6 cu Felix Mantilla în turul 2 (favorit 15), apoi a beneficiat de retragerea lui Guillermo Coria (4); 2-6, 6-3, 6-2 cu Rainer Schuettler (5) în sferturi și 6-2, 4-6, 6-4 cu Jiri Novak (14) în semifinale. Andrei a pierdut strâns în finala cu Tim Henman, 6-2, 7-6, 7-6, într-o perioadă în care finalele de Masters se jucau pe sistemul trei seturi din cinci. Henman îi eliminase pe Roger Federer în sferturi și pe Andy Roddick în semifinale. La vremea respectivă, „Cneazul” ajunsese mai degrabă întâmplător pe poziția 191, după un an în care jucase puțin, din cauza accidentărilor. El începuse sezonul de pe locul 26, cu un an înainte jucase sferturi la Roland-Garros, iar cu doi ani înainte câștigase Mastersul de la Toronto, cel mai important titlu al său. Ajutat și de finala de la Paris, Andrei avea să revină în clasament, iar un an mai târziu atingea cea mai bună clasare a carierei, locul 13.

Sport

