Lovitură pentru fanii tenisului! Novak Djokovic va lipsi de la turneul ATP Masters 1000 de la Paris

Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris, programat între 27 octombrie și 2 noiembrie 2025, la Paris La Défense Arena.

Anunțul a fost făcut chiar de liderul mondial, marți seară, printr-o postare pe rețelele sociale.

„Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a transmis Djokovic, în vârstă de 38 de ani, într-un mesaj publicat pe Instagram.

Novak Djokovic: deținătorul recordului de titluri în capitala Franței

Cu șapte trofee câștigate la această competiție, sârbul este deținătorul recordului de titluri în capitala Franței.

În același mesaj, campionul cu 24 de Grand Slam-uri în palmares a vorbit despre legătura sa specială cu turneul parizian.

„Am amintiri frumoase și multe succese de-a lungul anilor. Sper să revin aici anul viitor”, a mai afirmat Novak Djokovic.

În urma retragerii lui Djokovic, organizatorii au anunțat că locul său pe tabloul principal va fi luat de jucătorul francez Benjamin Bonzi.