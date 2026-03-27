Scene violente în vestiarul tricolorilor, după eșecul cu Turcia. Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg de la națională

Turcia vs. România, 1-0. După un nou eșec în campania de calificare, jucătorii naționalei au resimțit puternic dezamăgirea.

Presa din Turcia susține însă că tensiunea nu s-a limitat doar la teren. Potrivit unor publicații precum Haberler, Son Dakika și Mynet, în vestiarul echipei României ar fi izbucnit un conflict major.

Se pare că Florin Tănase, care nu a fost titular în formula aleasă de Mircea Lucescu, dar a intrat în teren pe parcursul meciului, ar fi fost implicat într-un incident mai dur, existând chiar acuzații privind o altercație fizică între acesta și un alt coleg de la echipa națională.

Presa din Turcia merge și mai departe cu detaliile

Disputa ar fi degenerat într-un moment tensionat, în care Florin Tănase ar fi aruncat un scaun în direcția coechipierului cu care se certase. Acesta nu ar fi fost lovit, însă scaunul s-ar fi izbit puternic de podea și s-ar fi deteriorat complet, conform relatărilor apărute în media turcă.

Conflictul ar fi fost stins cu greu, fiind nevoie de intervenția colegilor din națională și a personalului de securitate pentru a-i despărți pe cei implicați. Jurnaliștii turci au descris întreaga scenă ca fiind una „șocantă”.

Până în acest moment, astfel de informații nu au fost confirmate și de presa din România, deși la Istanbul au fost prezenți și reporteri români. Din punct de vedere sportiv, Tănase a fost trimis în teren în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin, însă aportul său nu a fost suficient pentru a schimba soarta partidei, așa cum își dorea Mircea Lucescu.