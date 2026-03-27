Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Suporterii Turciei l-au „prins” pe Gică Hagi pe stradă, în drum spre arena din Beșiktaș. Ce a urmat

România a fost încurajată aseară, la Istanbul, în partida cu Turcia din barajul pentru Cupa Mondială (0-1), și mai mulți jucători din Generația de aur. Printre aceștia s-a numărat și Gică Hagi, cel care îi va urma lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Legendarul fotbalist a parcurs pe jos, la braț cu soția sa, Marilena, ultima bucată de drum spre Besiktas Park. Pe drum, el a fost recunoscut de fanii Turciei, care i-au scandat numele.

Marilena și Gică Hagi, intrând în arena lui Beșiktaș. Captură TV OrangeSport
După ce a trecut de un prim punct de control spre arena lui Beșiktaș, Gică Hagi s-a trezit în mijlocul suporterilor turci. Aceștia au început să-i scandeze numele și să intoneze celebrul imn “I love you, Hagi”, binecunoscut de pe vremea în care Gică evolua pentru Galatasaray. Fanii au ales să nu-l deranjeze pe fostul decar şi s-au mulțumit să-i facă poze din mers viitorului selecționer al naţionalei României.

Relația lui Gică Hagi cu fanii turci

În urmă cu câteva zile, Hagi a povestit pentru OrangeSport care este relația sa cu suporterii din Țara Semilunei. „Să intru în restaurant pot, dar să merg pe stradă… nu. La Alanya acum 3 săptămâni am intrat în maşină şi au zis să mă ducă în oraş. 50 de metri, de la o parte la alta... nu se poate. Este o ţară care iubeşte fotbalul, se investeşte foarte mult în sport şi, în general, emoţional sunt nemaipomeniţi.

Dau totul pentru echipele lor sau pentru naţională. Îi respectă foarte mult pe cei care muncesc şi câştigă. Cuvintele pe care le folosesc - „împărat”, ditamai imperiul - ţi le pun ei, te respectă. Da, e o ţară care investeşte foarte mult şi lumea iubeşte asta. M-am obişnuit. Dacă merg o dată şi mă prinde, da, ce să fac… trebuie să stai să faci fotografii, dar de obicei evit”.

