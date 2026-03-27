Gigi Becali îl trage de urechi pe Mircea Lucescu. „Schimbă-i, mă, la pauză, că sunt praf”

După partida Turcia - România 1-0, Gigi Becali și-a dat cu părerea despre ratarea calificării la Cupa Mondială găzduită de SUA, Canada și Mexic. Patronul FCSB cu veleități de antrenor a explicat cât de mult ne-a lipsit Denis Drăguș (suspendat) în partida de la Istanbul, dar și cum ar fi făcut el schimbările la pauză.

„Lucescu e Lucescu, nu are el nevoie, nu îl afectează cu nimic necalificarea, e prea mare. Când tu vrei să construiești un turn de 50 de etaje, dar nu reușești să-l faci pe al 50-lea, îl faci de 49, nu mai contează. Deja turnul tău e de 50, nu de 49. El e prea mare ca om! Aici a greșit și el. O să vină Hagi acum, am înțeles. Nu stă Lucescu într-o calificare, tot el a adus-o aici.

Fotbalistul care îmi place mie cel mai mult este finul lui Șumudică, Drăguș. Ăla e fotbalist: forță, viteză, execuție. Ăla ar putea fi lider. Ca valoare, e cel mai valoros din echipa României, fotbalist de clasă. Când pune piciorul pe minge, se vede! Asta îmi spune instinctul meu. Când îl văd cum primește mingea, are siguranță în el, e stăpân pe minge, cum accelerează, pune piciorul, execută.

Hagi va reconstrui echipa

Puteam să-i batem și 2-0, 3-0. Slabi, foarte slabi! O să reconstruiască Hagi cu jucătorii ăștia. O să joace vreodată Hagi cu doi închizători? Și cu Marin, și cu Dragomir? (n.r. nu au fost doi închizători la meciul cu Turcia) Niciodată în viața ta nu o să joace așa! Și la Viitorul l-ai văzut vreodată cu doi închizători? O să facă el ceva, așa cred”, a declarat Becali, pentru fanatik.ro.

Obișnuit să facă schimbări cu nemiluita la pauză la formația sa de club, Gigi Becali a rămas uimit că Mircea Lucescu nu a recurs la această strategie în partida de la Istanbul. „Eu nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam. Dar, acum vezi că Man e praf, Mihăilă e praf... Schimbă-i, mă, la pauză. Nu am cum să câștig meciul așa. Bagă-l pe Baiaram ăla, e fotbalist, bagă-l pe Tănase, bagă-l pe Stanciu, 4 schimbări la pauză. Baiaram, Stanciu, Tănase și Miculescu, 4 schimbări la pauză.

Toată echipa a fost praf

Ianis Hagi, oricât ar fi de slab, eu niciodată nu o spun de el. E nașul meu, nu pot. Gică e foarte sensibil când e vorba de copil. Mai bine-mi văd de treaba mea. Tac, nu zic nimic. Nu că de Ianis, ca să nu-l supăr pe Gică. Toată echipa praf. Nu poți să spui de Bîrligea că nu a jucat bine, bine e când dă gol, pasă de gol, el a fost fundaș azi. Toți au fost fundași. Am întâlnit o echipă a Turciei slabă. Nu mă gândeam că sunt așa slabi”, a încheiat Gigi Becali.