Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Gigi Becali îl trage de urechi pe Mircea Lucescu. „Schimbă-i, mă, la pauză, că sunt praf”

După partida Turcia - România 1-0, Gigi Becali și-a dat cu părerea despre ratarea calificării la Cupa Mondială găzduită de SUA, Canada și Mexic. Patronul FCSB cu veleități de antrenor a explicat cât de mult ne-a lipsit Denis Drăguș (suspendat) în partida de la Istanbul, dar și cum ar fi făcut el schimbările la pauză.

Gigi Becali s-ar fi băgat și la națională
„Lucescu e Lucescu, nu are el nevoie, nu îl afectează cu nimic necalificarea, e prea mare. Când tu vrei să construiești un turn de 50 de etaje, dar nu reușești să-l faci pe al 50-lea, îl faci de 49, nu mai contează. Deja turnul tău e de 50, nu de 49. El e prea mare ca om! Aici a greșit și el. O să vină Hagi acum, am înțeles. Nu stă Lucescu într-o calificare, tot el a adus-o aici.

Fotbalistul care îmi place mie cel mai mult este finul lui Șumudică, Drăguș. Ăla e fotbalist: forță, viteză, execuție. Ăla ar putea fi lider. Ca valoare, e cel mai valoros din echipa României, fotbalist de clasă. Când pune piciorul pe minge, se vede! Asta îmi spune instinctul meu. Când îl văd cum primește mingea, are siguranță în el, e stăpân pe minge, cum accelerează, pune piciorul, execută.

Hagi va reconstrui echipa

Puteam să-i batem și 2-0, 3-0. Slabi, foarte slabi! O să reconstruiască Hagi cu jucătorii ăștia. O să joace vreodată Hagi cu doi închizători? Și cu Marin, și cu Dragomir? (n.r. nu au fost doi închizători la meciul cu Turcia) Niciodată în viața ta nu o să joace așa! Și la Viitorul l-ai văzut vreodată cu doi închizători? O să facă el ceva, așa cred”, a declarat Becali, pentru fanatik.ro.

Obișnuit să facă schimbări cu nemiluita la pauză la formația sa de club, Gigi Becali a rămas uimit că Mircea Lucescu nu a recurs la această strategie în partida de la Istanbul. „Eu nu vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam. Dar, acum vezi că Man e praf, Mihăilă e praf... Schimbă-i, mă, la pauză. Nu am cum să câștig meciul așa. Bagă-l pe Baiaram ăla, e fotbalist, bagă-l pe Tănase, bagă-l pe Stanciu, 4 schimbări la pauză. Baiaram, Stanciu, Tănase și Miculescu, 4 schimbări la pauză.

Toată echipa a fost praf

Ianis Hagi, oricât ar fi de slab, eu niciodată nu o spun de el. E nașul meu, nu pot. Gică e foarte sensibil când e vorba de copil. Mai bine-mi văd de treaba mea. Tac, nu zic nimic. Nu că de Ianis, ca să nu-l supăr pe Gică. Toată echipa praf. Nu poți să spui de Bîrligea că nu a jucat bine, bine e când dă gol, pasă de gol, el a fost fundaș azi. Toți au fost fundași. Am întâlnit o echipă a Turciei slabă. Nu mă gândeam că sunt așa slabi”, a încheiat Gigi Becali.

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul
fanatik.ro
image
Bătrâna misterioasă care deține în acte „Peleșul” lui Gradu Cârpaci din Timișoara. Rudele spun că abia „are cât să se descurce de pe o zi pe alta”
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
cancan.ro
image
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Ce este portofelul electronic de identitate şi ce informaţii conţine. Va fi implementat până la finalul anului
playtech.ro
image
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
