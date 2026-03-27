Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Răzvan Burleanu, pus cu botul pe labe, după un nou rateu al naționalei. Atac dezlănțuit la adresa președintelui FRF

Cu Răzvan Burleanu la timonă din 2014, România a ratat o nouă șansă de a ajunge la Cupa Mondială. Expert la făcut bani, după cum se laudă, șeful FRF a rămas repetent la fotbal, prilej pentru a fi pus la colț de fostul mare arbitru Adrian Porumboiu, după Turcia - România 1-0.

Răzvan Burleanu, ratări pe bandă rulantă. Foto Sportpictures
Răzvan Burleanu, ratări pe bandă rulantă. Foto Sportpictures

Fost mare arbitru l-a atacat pe Răzvan Burleanu, despre care consideră că a obținut în mod ilegal al treilea mandat ca președinte FRF, deși statutul fosrului prevede un maximum de două mandate. „Păcat, păcat. Turcia nu a fost o forță, cu toată valoarea ei de piață de sute de milioane. Nu a fost să fie. Poate cu puțină șansă... Turcii au tras de timp, cu o posesie negativă. Păcat. Nu ne-am prezentat în așa fel încât să le punem mari probleme. Am avut ocazii, am avut acea bară. Ne încearcă neputința. Așa a fost să fie.

„Conducere aleasă fraudulos”

Când te duci, ca Federație, cu o conducere aleasă fraudulos (n.r. TAS a respins totuși contestația contracandidatului său pe această temă), nu ai ce să faci. Ăsta e fotbalul, asta e țara. Cei care conduc destinele fotbalului românesc nu au niciun fel de respect. E păcat de speranțele atâtor români. Dar nu poți cu împăiații ăia care s-au pus singuri acolo. Vrem să batem Turcia, care e mai organizată decât noi? Nu e nimic nedrept!

Dacă «Burlică» rămâne mai departe și își ia mandatele când vrea... Parcă e un magazin cu autoservire. Face ce vrea. Dă voie cui vrea să vorbească. Noi vrem să mergem la Mondial? Mai bine stăm dracului acasă. O să meargă înaintea noastră și Papua Noua Guinee. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu face nimic. Pune, mă, 10 mandate!

„Le dă câte o masă și o minge”

Adunarea Generală e tot Burleanu. Le dă ălora o masă și o minge și aia e. Trebuie să ai etichetă... E păcat. Era o șansă. Nu am prins Turcia în cea mai bună zi. Să nu uităm că echipa asta a luat 6 de la Spania. Noi am avut un portar foarte bun. De departe e remarcatul meciului. Am avut o speranță.

Acum mergem mai departe. Ne mai duce Burleanu cu o păcăleală. Auzi, «Dacă vrea Adunarea Generală...». Nu ți-e rușine, porcovane? Nu tu ești acolo? Mă rog... Nu puteam să nu vorbim și de Burleanu după acest meci”, a declarat Adrian Porumboiu pentru GSP.ro.

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul
fanatik.ro
image
Bătrâna misterioasă care deține în acte „Peleșul” lui Gradu Cârpaci din Timișoara. Rudele spun că abia „are cât să se descurce de pe o zi pe alta”
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
cancan.ro
image
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Ce este portofelul electronic de identitate şi ce informaţii conţine. Va fi implementat până la finalul anului
playtech.ro
image
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Click!

image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?