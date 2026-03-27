Răzvan Burleanu, pus cu botul pe labe, după un nou rateu al naționalei. Atac dezlănțuit la adresa președintelui FRF

Cu Răzvan Burleanu la timonă din 2014, România a ratat o nouă șansă de a ajunge la Cupa Mondială. Expert la făcut bani, după cum se laudă, șeful FRF a rămas repetent la fotbal, prilej pentru a fi pus la colț de fostul mare arbitru Adrian Porumboiu, după Turcia - România 1-0.

Fost mare arbitru l-a atacat pe Răzvan Burleanu, despre care consideră că a obținut în mod ilegal al treilea mandat ca președinte FRF, deși statutul fosrului prevede un maximum de două mandate. „Păcat, păcat. Turcia nu a fost o forță, cu toată valoarea ei de piață de sute de milioane. Nu a fost să fie. Poate cu puțină șansă... Turcii au tras de timp, cu o posesie negativă. Păcat. Nu ne-am prezentat în așa fel încât să le punem mari probleme. Am avut ocazii, am avut acea bară. Ne încearcă neputința. Așa a fost să fie.

„Conducere aleasă fraudulos”

Când te duci, ca Federație, cu o conducere aleasă fraudulos (n.r. TAS a respins totuși contestația contracandidatului său pe această temă), nu ai ce să faci. Ăsta e fotbalul, asta e țara. Cei care conduc destinele fotbalului românesc nu au niciun fel de respect. E păcat de speranțele atâtor români. Dar nu poți cu împăiații ăia care s-au pus singuri acolo. Vrem să batem Turcia, care e mai organizată decât noi? Nu e nimic nedrept!

Dacă «Burlică» rămâne mai departe și își ia mandatele când vrea... Parcă e un magazin cu autoservire. Face ce vrea. Dă voie cui vrea să vorbească. Noi vrem să mergem la Mondial? Mai bine stăm dracului acasă. O să meargă înaintea noastră și Papua Noua Guinee. Nimeni nu spune nimic, nimeni nu face nimic. Pune, mă, 10 mandate!

„Le dă câte o masă și o minge”

Adunarea Generală e tot Burleanu. Le dă ălora o masă și o minge și aia e. Trebuie să ai etichetă... E păcat. Era o șansă. Nu am prins Turcia în cea mai bună zi. Să nu uităm că echipa asta a luat 6 de la Spania. Noi am avut un portar foarte bun. De departe e remarcatul meciului. Am avut o speranță.

Acum mergem mai departe. Ne mai duce Burleanu cu o păcăleală. Auzi, «Dacă vrea Adunarea Generală...». Nu ți-e rușine, porcovane? Nu tu ești acolo? Mă rog... Nu puteam să nu vorbim și de Burleanu după acest meci”, a declarat Adrian Porumboiu pentru GSP.ro.