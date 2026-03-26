Mircea Lucescu și-a certat jucătorii și este mulțumit de recunoștința lui Hakan Calhanoglu: „Cu dumneavoastră am învățat fotbal”

Mircea Lucescu (80 de ani), trecut pe la naționala Turciei, și-a lăudat foștii elevi, în special pe Hakan Calhanoglu, de la Inter Milano. După ce s-a declarat mulțumit de interpretarea tricolorilor, i-a certat pentru golul încasat. Și a plecat brusc și nepoliticos de la interviurile de la Prima TV și de la Digi Sport.

„Ei au dominat mai mult, din punct de vedere al posesiei. Așteptam momentul să slăbească. Greșeala de la gol putea să fie evitată. Faza de la gol au văzut-o (n.r. - tricolorii) de zece ori. Au făcut-o și cu bulgarii, și cu georgienii la fel. Turcia prezintă o echipă competitivă, bună, cred că vor ajunge la Campionatul Mondial.

Calhanoglu a alergat 11 kilometri, în campionatul nostru se aleargă 8-9 km. Calhanoglu mi-a spus: cu dumneavoastră am învățat fotbal. Am jucat un meci de la egal la egal cu ei. Au dominat mai mult, dar fără să-si creeze prea multe ocazii de gol. Eu sunt mulțumit pentru că au ascultat de ce le-am zis. Avem o echipă cu jucători bun. Avem o bază de jucători”.

România joacă marți un meci amical. „Il Luce” n-a spus dacă acela va fi ultimul său joc pe banca tricolorilor.