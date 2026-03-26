Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
România vede Mondialul la TV. Capitanul Ianis Hagi, dărâmat: „Durerea este prea mare, ca să mă gândesc la ziua de mâine”

Ianis Hagi (27 de ani), legitimat la Alanyaspor, a vorbit joi seară, la finalul eșecului cu Turcia, scor 0-1, despre eliminarea naționalei României din drumul spre Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic.

Ianis Hagi: N-a fost seara noastră FOTO EPA/EFE

Din punct de vedere al atitudinii și al fazei defensive, ne-a ieșit în mare parte, în prima repriză. Am lăsat de dorit la faza defensivă.

Tot ce am încercat să facem săptămâna asta, nu ne-a ieșit. N-a fost de ajuns. Trebuie să acceptăm, ne doare. Capul jos și la muncă!

Pe fază de construcție, ne-au închis tot ce am lucrat la antrenamente, să ieșim din apărare, fazele de atac rapide pe care le făceam noi. Faza ofensivă nu ne-a ieșit. La pauză, am vorbit să ținem de rezultat și să marcăm pe contraatac.

N-am avut multe ocazii, dar dacă eram mai atenți, să fi dus meciul în prelungiri. N-a fost seara noastră. Trebuie să arătăm mai bine din vară încolo. Durerea este prea mare, ca să mă gândesc la ziua de mâine”, a comentat Ianis hagi, care a dat de înțeles că Montella a câștigat duelul tactic cu Lucescu.

E frustrarea imensă. Au profitat de singura noastră neatenție. A fost o fază lucrată 100%, marcatorul a venit din linia a doua. Știu că s-a săturat lumea să audă același lucru de la noi. Ne-am bătut de la egal la ei. Au fost mai buni!”, a spus portarul Ionuț Radu (28 de ani), de la Celta Vigo.

Naționala de fotbal a României va vedea la TV Campionatul Mondial, după ce a ratat al patrulea baraj de calificare la un turneu final. La Istanbul, joi seară, Turcia a răpus cu 1-0 România, victoria fiind decisă de pasa luminoasă a lui Arda Guler, de la Real Madrid, care i-a pus pe tavă golul lui Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

