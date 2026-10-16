Momente revoltătoare au avut loc la Split, înaintea partidei dintre Hajduk și Ajax, încheiată cu scorul de 2-1 în Conference League. Membrii grupării Torcida, galeria radicală a formației croate, au recurs la gesturi macabre și au scandat mesaje cu caracter antisemit, promovând totodată idei fasciste și glorificând mișcarea ustașă.

Foto: Platforma X @calleygrada

În drum spre stadionul Poljud, ultrașii au lansat scandări în care au făcut referire la Auschwitz și Adolf Hitler, dar și la ustași, adepții unei mișcări fasciste croate care a colaborat cu Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Manifestările au stârnit controverse și au amplificat tensiunile înaintea confruntării europene, scrie sportal.rs.

Potrivit publicației citate, în timpul marșului au fost auzite scandări antisemite extrem de grave, cu referiri la Holocaust și la Adolf Hitler. Printre mesajele strigate de ultrași s-au numărat „Auschwitz”, „Scoală-te, Adolf!” și „Călcați-i în picioare pe evrei!”.

De asemenea, suporterii au scandat versuri care evocau camerele de gazare naziste și moartea evreilor în timpul Holocaustului, într-un episod care a amplificat controversele din jurul galeriei lui Hajduk Split: „Aprind furnalele înalte, trei rânduri de cocs, patru evrei. Evreul țipă!”.

S-au plimbat cu un sicriu prin oraș

Suporterii radicali ai lui Hajduk Split au mers și mai departe, readucând în prim-plan un episod controversat din urmă cu 31 de ani. Înaintea confruntării cu Ajax din sezonul 1994-1995 al Ligii Campionilor, ultrașii au pus în scenă un moment macabru, aducând un sicriu pe care era scris numele formației olandeze. Acesta a fost transportat deasupra unui Volkswagen Golf de epocă, asemănător modelului folosit de suporteri și în urmă cu trei decenii. Ulterior, sicriul a fost distrus, după ce fanii croați l-au lovit în mod repetat cu picioarele.

Gestul a avut loc pe fondul tensiunilor dintre cele două galerii

O parte dintre suporterii lui Ajax își asumă public identitatea evreiască. Astfel, episodul a alimentat și mai mult controversele legate de comportamentul ultrașilor lui Hajduk. Incidentele nu s-au limitat însă la aceste manifestări. Mai devreme în aceeași zi, mai mulți suporteri veniți din Amsterdam ar fi fost atacați într-o ambuscadă pe străzile orașului, într-un climat deja tensionat înaintea confruntării dintre cele două echipe.

În urma marșului suporterilor croați, poliția din Split a transmis un comunicat oficial, preluat de publicația VoetbalPrimeur: „În timpul marșului suporterilor gazdă, au fost observate declarații cu caracter penal. A fost inițiată o anchetă penală pentru a stabili toate faptele, a identifica autorii și a lua măsuri legale ulterioare împotriva acestora!”.