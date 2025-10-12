Scandal total la Serbia-Albania în Europa. Gesturi provocatoare, scandări vulgare și conflicte între jucători. Istvan Kovacs, prestație impecabilă

Serbia a ratat șansa de calificare la Campionatul Mondial 2026, după o înfrângere dureroasă pe teren prorpriu, în fața selecționatei din Albania, 0-1, în cadrul celui de-al 5-lea meci disputat în Grupa K.

Naționala Serbiei trece printr-un moment dificil în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. După doar 7 puncte adunate în primele 4 meciuri și o înfrângere dureroasă suferită acasă cu Anglia, echipa avea mare nevoie de o victorie în partida cu Albania, disputată la Belgrad.

Totuși, lucrurile au mers prost și de data aceasta. Albania a câștigat cu 1-0, prin golul lui Manaj, marcat în prelungirile primei reprize.

Istvan Kovacs, la centru în Serbia - Albania, 0-1

Meciul a fost condus de o brigadă românească, avându-l la centru pe Istvan Kovacs, ajutat de Mihai Marica, Ferencz Tunyogi și Horațiu Feșnic (rezervă).

Partida a fost tensionată, iar în minutul 23 s-a iscat un conflict între Zivkovic și Manaj. Cei doi jucători au fost aproape să se ia la bătaie, însă arbitrul Kovacs a intervenit imediat, a ridicat tonul și le-a transmis clar că, dacă nu se opresc, amândoi vor vedea cartonașul roșu. A fost suficient, spiritele s-au calmat, iar arbitrul nu a mai fost nevoit să acorde nici măcar un avertisment.

După acest rezultat, Serbia rămâne aproape fără speranțe de calificare directă. Anglia conduce grupa cu 15 puncte, urmată de Albania (11), Serbia (7), Letonia (5) și Andorra (1).

Comportament scandalos: „Omorâți toți albanezii!”

Tensiunea s-a simțit încă înainte ca meciul să înceapă. Fanii Serbiei au huiduit imnul Albaniei și au scandat „Kosovo e Serbia”, ignorând apelul UEFA de a evita mesajele politice.

Reacția presei albaneze a fost dură. Jurnaliștii de la Top Channel au scris: „Nesimțirea sârbilor nu are limite. Au ignorat din nou regulile și scandează Kosovo e Serbia!”.

Scena s-a încins și mai tare după golul marcat de Rey Manaj, în prelungirile primei reprize. Atacantul albanez a sărbătorit făcând semnul vulturului, gest considerat provocator de către publicul sârb. Arbitrul român Istvan Kovacs i-a arătat imediat cartonașul galben.

Presa din Serbia, prin Sportal, a reacționat acid: „Albanezii provoacă din nou în mod rușinos! Semnul vulturului, făcut fix în fața suporterilor!”. În schimb, jurnaliștii de la Albanian Football l-au criticat pe arbitrul român: „De ce a primit cartonaș galben? Nu mai avem voie nici măcar să ne arătăm simbolul național?”.

Momentul a escaladat rapid. Fanii sârbi, enervați de celebrarea lui Manaj, au început să scandeze mesaje violente la adresa albanezilor, printre care și „Omorâți toți albanezii!”, un comportament condamnat pe scară largă după meci.