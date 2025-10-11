Scandal în preliminariile Cupei Mondiale: albanezii contestă delegarea lui Istvan Kovacs. Arbitrul, acuzat că „urăște Kosovo”

Istvan Kovacs are parte de o provocare uriașă sâmbătă seara: va arbitra meciul dintre Serbia și Albania, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, o partidă considerată extrem de tensionată și cu risc ridicat.

Miza este uriașă, iar presa din Albania a reacționat imediat, numind decizia UEFA de a-l delega pe arbitrul român drept una „șocantă”, amplificând astfel presiunea asupra brigăzii din România.

În ultimii ani, Istvan Kovacs s-a impus ca unul dintre cei mai valoroși arbitri din lume. Momentul de vârf al carierei sale a fost în primăvara acestui an, când a condus finala Ligii Campionilor dintre PSG și Inter. Reputația sa rămâne excelentă, iar faptul că UEFA i-a încredințat meciul cu cel mai mare grad de dificultate din aceste preliminarii confirmă încrederea deplină în profesionalismul său.

Albanezii contestă delegarea lui Istvan Kovacs

Meciul dintre Serbia și Albania trebuia inițial să se joace pe celebrul stadion „Marakana” din Belgrad, însă, la recomandarea UEFA, sârbii au fost nevoiți să mute partida la Leskovac, un oraș mic, cu mai puțin de 60.000 de locuitori. Noua arenă are doar 8.000 de locuri, ceea ce permite o securitate mai strictă și un control mai bun al publicului. În plus, suporterilor albanezi li s-a interzis deplasarea în Serbia, pentru a evita posibile incidente.

Tensiunile dintre cele două țări rămân ridicate, din cauza disputei privind statutul Kosovo, recunoscut de Albania, dar nu și de Serbia. Rivalitatea dintre fani este una extremă, iar contextul politic face ca meciul să fie considerat un eveniment de risc maxim. După anunțul că Istvan Kovacs va arbitra această confruntare, presa albaneză a reacționat vehement, calificând drept „șocantă” decizia UEFA de a-l delega pe arbitrul român.

„Arbitru originar din țara care urăște Kosovo!”

Jurnaliștii din Albania sunt de părare că Kovacs i-ar putea avantaja pe marii rivali, deoarece provine din România, țară extrem de apropiată Serbiei, care nu recunoaște statul Kosovo.

„UEFA șochează cu arbitrul de la Serbia - Albania! Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din țara care urăște Kosovo, România. Asistenții săi vor fi tot din România, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi românul Horațiu Fesnic!”, au transmis albanezii de la newsport.al.

Pe același site a fost publicat un nou articol despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul de sâmbătă seară, în care jurnaliștii albanezi își exprimau nemulțumirea față de faptul că presa sârbă l-a lăudat intens pe arbitrul român. Ei au sugerat că aprecierile venite din Serbia ar putea pune sub semnul întrebării imparțialitatea brigăzii conduse de Kovacs.

„Numele arbitrului care va ofocia meciul Serbia - Albania, Istvan Kovacs, a fost făcut public recent. Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe. Mai exact, "Kurir" îl ridică în slăvi pe arbitrul român, deși acesta a impus dreptatea asupra echipei lui Dragan Stojkovic (n.r. selecționerul Serbiei) doar într-un singur caz, mai exact la remiza cu Slovenia de la EURO 2024.

„Va fi un test pentru Kovacs!”

Această abordare pozitivă a creat diverse "temeri". Va fi un test în sine pentru Kovacs să țină sub control un meci atât de "încins" dintre Serbia și Albania, unde totul se joacă pentru locul 2 din Grupa K din preliminariile Cupei Mondiale din 2026!", au notat albanezii.

Meciul dintre Serbia și Albania are o miză uriașă în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Anglia este practic deja calificată de pe primul loc al grupei K, însă locul 2, care duce la baraj, este disputat strâns de cele două echipe balcanice.

În acest moment, Albania se află pe poziția a doua, cu 8 puncte, în timp ce Serbia ocupă locul al treilea, cu 7 puncte, dar are un meci mai puțin jucat. Așadar, confruntarea de sâmbătă este decisivă: echipa care va câștiga va face un pas important spre baraj și își va consolida serios șansele de a continua drumul spre turneul final.