Istvan Kovacs l-a scos din sărite pe Jose Mourinho, după ce s-a „jucat” cu inimile turcilor în Fenerbahce-Feyenoord: „Ridicol!”

Fenerbahce Istanbul, formația pregătită de către portughezul Jose Mourinho (62 de ani), s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League, în urma unei reveniri de zile mari, pe teren propriu, contra celor de la Feyenoord.

Echipa tehnicianului portughez a fost învinsă în manșa-tur cu scorul de 1-2, însă a obținut calificarea după ce s-a impus în partida de „acasă” cu un grozav 5-2. Victoria a fost obținută greu, căci Feyenoord a fost cea care a deschis scorul serii și a condus cu 3-1, scor general, în urma unei faze controversate.

Aici și-a făcut apariția arbitrul Istvan Kovacs, care s-ar fi aflat în centrul atenției în cadrul partidei desfășurate la Istanbul.

Watanabe a deschis scorul în urma unei lovituri libere acordate de arbitrul Istvan Kovacs, decizie care i-a nemulțumit pe cei de la Fenerbahce. Faza s-a petrecut la aproximativ 40 de metri de poartă, când portarul Irfan Egribayat a prins mingea cu mâinile, crezând că jocul fusese întrerupt pentru un henț comis de un jucător al lui Feyenoord.

„Chiar și când era 3-1 la general...”

Kovacs a lăsat jocul să continue, însă a acordat ulterior o lovitură liberă împotriva lui Fenerbahce, considerând că portarul a atins mingea cu mâna în mod neregulamentar. Din acea fază, Watanabe a înscris pentru 1-0. Referindu-se la acest moment, Jose Mourinho a caracterizat primul gol ca fiind unul „ridicol”.

„Comparativ cu sezonul trecut, fanii au făcut diferența. Dacă ar fi fost sezonul trecut, ar fi fost diferit. Chiar și când era 3-1 la general, atmosfera a fost pozitivă. Primul gol a fost ridicol. Apoi, Irfan a avut o intervenție crucială, putea fi 2-2.

Atacanții lui Feyenoord au fost agresivi, mijlocașii au muncit din greu. Trebuia să ne apărăm mai bine la golul 2. Nu trebuia să îl primim. Echipa e obosită. Încă e început de sezon. Meritam mai mult decât înfrângerea de la Rotterdam. Per total, cred că echipa mai bună s-a calificat!”, a declarat Jose Mourinho, potrivit fanatik.com.tr.

Fenerbahce a revenit spectaculos înainte de pauză, marcând în minutele 44 și 45+2 prin Brown și Duran. După reluare, Fred a făcut 3-1 în minutul 55, iar El Nesyri a majorat avantajul la 4-1 în minutul 83. Watanabe a redus din diferență în minutul 89, oferindu-le olandezilor o rază de speranță, însă Talisca a închis tabela la 5-2 în minutul 90+5. Formația turcă se pregătește acum pentru dubla decisivă cu Benfica Lisabona, în play-off.