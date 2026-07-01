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Sărbătoare cu final tragic în Mexic! Două persoane au decedat, în timpul celebrării calificării naționalei în optimile Mondialului

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Campionatul Mondial 2026
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Bucuria calificării istorice a Mexicului în optimile de finală ale Cupei Mondiale s-a transformat într-o tragedie. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața în timpul manifestațiilor de celebrare organizate după victoria naționalei împotriva Ecuadorului, scor 2-0, în șaisprezecimile competiției.

Suporterii, după 2-0 cu Ecuador Foto/Getty
Suporterii, după 2-0 cu Ecuador Foto/Getty

Potrivit secretarului pentru sănătate al capitalei mexicane, victimele sunt o tânără în vârstă de 19 ani și un bărbat de 44 de ani, care au decedat prin asfixiere în contextul aglomerației create în centrul orașului, notează Daily Mail.

Conform autorităților, aproximativ un milion de persoane au participat la celebrare. Presa locală a relatat și despre existența unei a treia victime, însă această informație nu a fost confirmată oficial până în prezent.

Calificați în optimi după 40 de ani

Mexicul traversează una dintre cele mai bune campanii din istoria recentă a participărilor sale la Cupa Mondială. Reprezentativa pregătită de Javier Aguirre a avut un parcurs impecabil în faza grupelor, reușind să câștige toate cele trei partide disputate: 2-0 împotriva Africii de Sud, 1-0 în fața Coreei de Sud și 3-0 contra Cehiei.

Succesul obținut în fața Ecuadorului a adus Mexicul în optimile Cupei Mondiale pentru prima dată după patru decenii. Reprezentativa mexicană se numără printre selecționatele cu cea mai bogată tradiție la turneul final, fiind prezentă încă de la ediția inaugurală din 1930. A acumulat, de-a lungul timpului, 16 participări la Campionatul Mondial.

În optimile de finală, programate duminică, Mexic va evolua pe teren propriu împotriva învingătoarei duelului dintre Anglia și Republica Democrată Congo.

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