Franța-Suedia, 3-0. Mbappe și-a calificat naționala în optimile Cupei Mondiale 2026

Franța s-a calificat fără emoții în optimile de finală la Cupa Mondială 2026, după succesul clar obținut în confruntarea cu Suedia, scor 3-0, în șaisprezecimile competiției.

Kylian Mbappe a fost omul meciului, reușind o dublă, în timp ce Bradley Barcola și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. În optimi, Franța va da piept cu Paraguay, într-o confruntare pentru un loc în sferturile de finală.

O primă repriză a ratărilor pe bandă rulantă

Franța și-a creat primele ocazii importante abia după primul sfert de oră. În minutul 19, Bradley Barcola a pătruns cu ușurință prin defensiva adversă, însă finalizarea sa a trecut puțin peste poartă. La faza imediat următoare, Kylian Mbappe a înscris după un contraatac rapid și o execuție precisă în situație de unu la unu cu portarul, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid, decizia fiind confirmată de arbitrajul video.

Presiunea francezilor a continuat, iar Adrien Rabiot a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 30, însă portarul Jacob Zetterstrom a intervenit spectaculos și a respins în corner. La scurt timp, Mbappe a fost din nou foarte aproape de gol, însă șutul său puternic din careu a lovit bara. Rabiot a mai avut o oportunitate importantă, dar mingea a trecut pe lângă poartă.

Finalul primei reprize a aparținut tot francezilor. Michael Olise a ratat la limită deschiderea scorului în minutul 36, când voleul său de la distanță a lovit bara, iar spre finalul primei părți a încercat din nou să-l învingă pe Zetterstrom, însă goalkeeperul advers a avut încă o intervenție decisivă și a respins în corner.

Din minutul 45, Franța și-a schimbat fața

Franța și-a concretizat dominația chiar înainte de pauză, când Ousmane Dembele a profitat de o fază fixă și i-a așezat mingea lui Kylian Mbappe în careu. Atacantul francez a trecut elegant de un adversar și a trimis impecabil balonul la colțul lung, ducându-și echipa în avantaj la cabine.

La reluarea jocului, Franța și-a schimbat atitudinea total. În minutul 53, Michael Olise a profitat de defensiva suedeză și i-a oferit o pasă excelentă lui Barcola, care a rămas față în față cu portarul suedez. Nu a ratat ocazia de a dubla avantajul, 2-0.

Deși a fost aproape să își treacă și numele pe lista marcatorilor, același Olise a fost blocat din nou de Zetterstrom în minutul 71. Totuși, prestația sa excelentă a fost răsplătită câteva minute mai târziu, când a oferit încă un assist de clasă pentru Mbappe. Căpitanul Franței a stabilit scorul final, 3-0.