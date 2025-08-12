Salt impresionant în clasamentul mondial pentru Sorana Cîrstea. România este optimile de finală la Cincinnati

Sorana Cîrstea (35 de ani, 112 WTA) s-a impus în fața chinezoaicei Yue Yuan (26 de ani, 98 WTA), scor final 6-7 (2), 6-4, 6-4, în cel de-al treilea tur al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati. Partida dintre cele două a durat nu mai puțin de două ore și 51 de minute.

În urma acestei victorii, Sorana Cîrstea a reușit să avanseze semnificativ în clasamentul mondial, mai precis cu 24 de poziții. Românca și-a asigurat un cec în valoare de 56.678 de dolari, dar și 120 de puncte, în plus, în clasament.

Aproape de revenirea în top 100 mondial

În optimile de finală, românca va da piept cu Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA), iar dacă va reuși să treacă de poloneză, Cîrstea va reintra în top 100 mondial, cu 755 de puncte.

Iga Swiatek, deținătoare a 3 titluri WTA, a câștigat toate cele patru întâlniri cu Sorana Cîrstea. Ultimele două au fost încheiate cu scorul de 6-1, 6-1, iar românca nu a reușit să-i pună probleme.

România a fost reprezentată de trei jucătoare în tabloul principal de la Cincinnati, însă Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost eliminate în primul tur.