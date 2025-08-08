Sorana Cîrstea și-a bătut buna prietenă și a câștigat un premiu consistent la Cincinnati

Turneul WTA 1000 de la Cincinnati continuă doar cu o româncă rămasă în competiție. La 35 de ani, Sorana Cîrstea a trecut în turul 2, în timp ce Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, cele mai bune jucătoare ale țării, au clacat în prima rundă.

Sori, aflată pe poziția 138 WTA s-a impus după două ore și 20 de minute în fața vicecampioanei olimpice, croata Donna Vekic (29 ani, 53 WTA), cu 6-1, 4-6, 6-3. Românca a încheiat cu 7 ași și 3 duble greșeli, în timp ce buna sa prietenă a avut 5 ași, dar a comis 12 duble greșeli.

Românca a condus cu 5-1 în decisiv și a irosit șase minge de meci înainte de a se impune în cele urmă cu un as. ”Donna este una dintre cele mai bune prietene ale mele. Sunt foarte fericită pentru victorie, dar e puțin incomod să joci împotriva unei prietene", a declarat Sorana Cîrstea după victoria de la Cincinnati, turneu dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Sorana Cîrstea joacă mâine cu o favorită

Cîrstea are acum 5-2 în meciurile directe cu Vekic și după victoria de ieri și-a asigurat un cec de 18.200 de dolari, dar și 35 de puncte WTA. În turul secund, Sorana o va înfrunta mâine pe poloneza Magdalena Frech (27 ani, 25 WTA), care s-a impus în singurul lor meci direct, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1), 6-4.

În schimb, cel mai bine clasate jucătoare de tenis din România au pierdut clar în runda inaugurală la Cincinnati. Jaqueline Cristian (27 ani, 52 WTA) a fost învinsă de cehoaica Marketa Vondrousova (26 ani, 63 WTA), cu 6-3, 6-1, în 69 de minute, în timp ce Gabriela Ruse (27 ani, 58 WTA) s-a înclinat surprinzător în fața japoneza Aoi Ito (21 ani, 110 WTA), cu 6-2, 7-6 (6), după o oră și 46 de minute. Cele două s-au ales pentru participare cu 11.270 de dolari și 10 puncte WTA fiecare.