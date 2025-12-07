S-a votat! El este Tricolorul Anului 2025. FRF a făcut marele anunț

Federația Română de Fotbal a anunțat cine este câștigătorul titlului „Tricolorul Anului 2025”. În urma voturilor fanilor, Andrei Rațiu s-a impus clar, distanțându-se de ceilalți jucători apreciați ai naționalei.

Fundașul român a obținut trofeul după ce a fost desemnat „tricolorul lunii noiembrie”, completând astfel un parcurs impresionant în 2025: trei titluri lunare și alte două clasări pe podium. Dennis Man și Darius Olaru au ocupat locurile următoare în preferințele suporterilor.

Sistemul de punctaj al competiției, desfășurată prin aplicația Tricolorii, acordă 10 puncte pentru primul loc lunar, 6 pentru locul secund și 3 pentru locul trei. În urma acumulării rezultatelor, Rațiu a strâns 39 de puncte, devenind astfel imposibil de detronat.

„Pentru mine este o mândrie!”

Imediat după anunțul oficial, Andrei Rațiu și-a exprimat recunoștința față de fanii care l-au votat și a evocat momentul dificil al barajului cu Turcia, disputat în primăvara acestui an, subliniind importanța susținerii suporterilor.

„Vă mulțumesc că m-ați votat tricolorul lunii. Mă bucur că am fost desemnat și tricolorul anului. Vă mulțumesc mult!

Pentru mine, este o mândrie foarte mare de fiecare dată când îmbrac tricoul echipei naționale. În această primăvară avem o misiune foarte importantă și sunt sigur că împreună vom reuși. Vă mulțumesc încă o dată și hai, România!”, a declarat Andrei Rațiu, potrivit FRF.