Barcelona a început negocierile pentru Andrei Rațiu

Andrei Rațiu (27 de ani) și-a prelungit recent contractul cu Rayo Vallecano până în 2030, însă presa spaniolă continuă să scrie despre un posibil transfer al fundașului.

Potrivit celor de la El Nacional, Barcelona îl are pe Rațiu în fruntea listei pentru întărirea postului de fundaș dreapta, iar un transfer ar putea avea loc în iarna acestui sezon. Se pare că antrenorul Hansi Flick își dorește două achiziții în această perioadă, un fundaș central și un apărător dreapta. Rațiu este principalul candidat pentru flancul drept.

Catalanii scriu că Barcelona va încerca să negocieze cu Rayo pentru a reduce prețul de 25 de milioane de euro cerut de madrileni, inclusiv prin eventuale schimburi de jucători. În vară, catalanii au dorit deja să-l transfere, dar suma cerută a blocat mutarea.

Pe lângă Rațiu, pentru postul de fundaș dreapta Barcelona se mai uită și la Vanderson (Monaco) și Dodo (Roma). În ceea ce privește postul de fundaș central, pe listă se află Alessandro Bastoni (Inter), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Ibrahima Konate (Liverpool) și Marc Guehi (Crystal Palace), acesta din urmă fiind în ultimele șase luni de contract.

Românul a fost notat cu 6.9, în ultima etapă din Conference

Rayo Vallecano a pierdut cu 2-1 în Conference League, deși a condus la pauză și a fost echipa mai bună în prima repriză.

Intrat în minutul 32 în locul lui Balliu, Andrei Rațiu a fost unul dintre puținii jucători care și-au ridicat nivelul echipei, primind de la Flashscore nota 6,9, peste media coechipierilor (6,6).

Cifrele lui Rațiu