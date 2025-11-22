search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Rayo păstrează vedeta. Andrei Rațiu și-a prelungit contractul și a lasat-o pe Atletico cu ochii în soare. „Transferul a picat"

Publicat:

Andrei Rațiu, fundașul dreapta român de 26 de ani, și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano până în 2030. Chiar dacă mai multe echipe importante îl urmăriseră, Rațiu a ales să rămână la actuala sa echipă.

Andrei Rațiu Foto/Facebook
Andrei Rațiu Foto/Facebook

Știrea a fost preluată de numeroase publicații spaniole, inclusiv site-uri apropiate unor cluburi mari, precum Atletico Madrid, care ar fi fost interesat să-l transfere. Unul dintre acestea a scris că prelungirea contractului a împiedicat posibilul transfer.

Lovitură pentru Atletico. Posibilul înlocuit al lui Nahuel Molina a prelungit până în 2030 și transferul a picat!, a titrat Estoesatleti.

Rayo deține, acum, 100% din drepturile de vânzare ale lui Rațiu

Rațiu fusese monitorizat de Atletico Madrid pentru a-i lua locul fundașului dreapta Nahuel Molina, care ar putea părăsi echipa la finalul sezonului.

Contractul lui include o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, iar Rayo a subliniat că nu îl va vinde pentru o sumă mai mică. În plus, echipa deține acum 100% din drepturile jucătorului, după ce a achiziționat recent partea de 50% deținută anterior de Villarreal, pentru 5 milioane de euro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
