Marți, 27 Ianuarie 2026
Încă un eșec profesional bate la ușa lui Șumudică. Antrenorul nu iese din nisipurile mișcătoare ale Arabiei Saudite

După mandatul fără succes de la Rapid, antrenorul Marius Ninel Șumudică (54 de ani) se îndreaptă spre un nou eșec profesional. Campion cu Astra Giurgiu în 2016, Șumi a înregistrat o nouă înfrângere în Arabia Saudită, în meciul Al-Ittihad - Al-Okhdood 2-1.

Șumi este obișnuit să facă scandal FOTO Facebook
În goana după evitarea retrogradării, Al-Okhdood a făcut un nou pas greșit în campionat. De această dată, trupa lui Marius Șumudică a cedat în fața uneia dintre cele mai puternice formații din Arabia Saudită. După meci, Marius Șumudică a reacționat și a ținut să-și felicite elevii pentru prestație.

Am întâlnit echipa Al Ittihad, campioana ligii precedente, o echipă puternică ce a reușit să își creeze câteva ocazii în prima repriză. După aceea, nu au mai reușit să ajungă la poarta noastră, iar noi am lucrat excelent. Am fi putut obține un punct din acest meci dacă am fi fructificat ocaziile.

Am întâlnit o echipă cu 8 jucători străini, iar noi am încheiat meciul cu 7 jucători saudiți. Sunt aici pentru a oferi șanse jucătorilor saudiți, iar ei sunt excepționali”, a spus Marius Șumudică.

Șumudică debutase cu un eșec cu Al-Ahli, scor 0-1. Au urmat o victorie cu Al-Kholood, scor 1-0, apoi un nou eșec cu Al-Khaleej, scor 1-4, și o remiză cu Al-Riyadh, scor 2-2.

Contractul său este valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în caz de salvare de la retrogradare.

Echipa este pe loc de retrogradare, 17, penultimul, cu 11 puncte. Pică în eșalonul secund ultimele trei formații. 

