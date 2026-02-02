Blestemul l-a lovit din nou pe Șumudică în Arabia Saudită. Echipa lui a fost la câteva minute să răpună un „balaur” al campionatului

În etapa a 20-a de campionat din Arabia Saudită, Al Okhdood, formație de fotbal preluată de antrenorul român Marius Șumudică, a remizat luni seară, acasă, cu Neom SC, echipă antrenată de francezul Christophe Galtier.

Togolezul Khaled Narey, care ratase un penalty etapa trecută, a deschis scorul în minutul 4, iar tabela părea că va rămâne astfel încremenită până la final.

A venit însă minutul 85, când francezul Alexandre Lacazette a egalat din lovitură de la 11 metri și i-a răpit lui Șumi bucuria victoriei.

Gazdele au terminat în 10 oameni, după ce, în minutul 90+1, a fost eliminat sauditul Naif Asiri.

Șumudică i-a luat locul portughezului Paulo Sergio, iar de atunci a obținut doar o victorie și două remize în șapte partide.

Ronaldo, în grevă

Tot astăzi, portughezul Cristiano Ronaldo și-a ținut promisiunea și nu a evoluat în meciul Al Riyadh - Al Nassr 0-1. A decis reușita senegalezului Sadio Mane, din minutul 40. Africanul a fructificat pasa portughezului Joao Felix.

În clasament, Al Okhdood ocupă locul 17, penultimul, cu 10 puncte. Prima ligă are 18 echipe, iar ultimele trei clasate retrogradează direct. Pe locul 15, Al Riyadh are 12 puncte.

Neom este pe locul 9, cu 25 de puncte. Liderul campionatului este Al Hilal, cu 47 de puncte. Echipa lui Simone Inzaghi este urmată de Al Nassr (46 de puncte) și de Al Ahli (44 de puncte).