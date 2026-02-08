Arabii l-au încolțit pe Marius Șumudică: îi desființează scuzele tehnicianului român. „Gata cu lingușeala”

Startul lui Marius Șumudică la Al-Okhdood s-a complicat serios după un nou rezultat greu de digerat în campionat. Echipa sa a fost învinsă drastic, 0-6, pe teren propriu de Al-Hilal, iar reacțiile din presa saudită au apărut imediat, tonul fiind unul critic.

La final, tehnicianul român a subliniat diferența de valoare dintre cele două formații, mergând până la a spune că Al-Hilal are nivelul unei echipe capabile să câștige Liga Campionilor în Europa. Afirmația a stârnit însă controverse, mulți analiști considerând-o nepotrivită în contextul unui eșec atât de sever.

„Gata cu lingușeala!”

Youssef Khamis, fost internațional și comentator al Saudi Pro League, s-a numărat printre cei care au reacționat vehement, contestând explicațiile oferite de antrenor.

„Gata cu lingușeala! După o asemenea înfrângere, în loc să aud laude exagerate despre Al-Hilal, aș fi vrut să aflu explicația pentru că a existat o diferență atât de mare, între echipa acestui antrenor (n.r. – Marius Șumuducă) și Al-Hilal. Dacă vor continua astfel de situații (n.r. – cu refeire la laudele lui Șumudică pentru Al-Hilal), atunci vom asista la o situație nedorită. Echipele mici vor crede că e normal să încaseze câte șase, șapte goluri, când întâlnesc adversare puternice din Saudi Pro League. Și nimeni nu-și dorește așa ceva!”, a spus Youssef Khamis.

„Suntem mai aproape de retrogradare decât de salvare!”

Al-Okhdood, formația pregătită de Marius Șumudică, ocupă penultima poziție în clasament, locul 17 din 18, cu doar 10 puncte strânse după 20 de etape. Antrenorul român a admis că echipa traversează un moment dificil și a subliniat că prioritatea absolută rămâne evitarea retrogradării.

„Mă simt bine, dar apar astfel de accidente. De fapt, nici nu știu dacă pot să-l numesc accident, am jucat un meci cu o echipă care lucrează cu același antrenor de doi ani, mă refer la Donis, fostul antrenor al lui Panathinaikos și Al Hilal.

În momentul de față, suntem mai aproape de retrogradare decât de salvare, să fim corecți. Eu, când am venit, știam unde vin și mi-am asumat acest lucru. Dacă îi vom salva de la retrogradare, eu și staff-ul meu, va fi ca și cum am lua campionatul. E foarte greu. Valoarea lotului nostru este de 10 milioane de euro; chiar și în România sunt echipe cu o valoare mult mai mare, din punctul de vedere al cotelor jucătorilor!”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

În ceea ce privește rezultatele, situația nu este deloc confortabilă pentru Șumudică: cinci înfrângeri în opt partide.