Șumudică și-a tăiat singur craca la arabi. Antrenorul nu poate scoate căruța din șanț

Marius Ninel Șumudică (54 de ani) traversează o serie de coșmar în Arabia Saudită și ar fi la un pas de a fi demis de la Al-Okhdood.

La noua sa echipă, tehnicianul a înregistrat rezultate slabe: șapte eșecuri, două egaluri și o victorie în 10 partide. Adus să salveze echipa, n-a asigurat revirimentul.

Șumudică ar putea să își piardă postul, în cazul în care echipa sa nu va obține trei sau patru puncte în următoarele două partide.

Al-Okhdood este pe penultimul loc în Saudi Pro League, cu doar 10 puncte adunate în 22 de partide (două victorii, patru egaluri și 16 înfrângeri). Formația de pe locul 15, Al Riyadh, are 15 puncte.

Următoarele două adversare pe care românul le așteaptă sunt Al Fateh, meci programat luni, de la ora 21:00, și Al Najma, care se va disputa sâmbătă, 28 februarie.

Rapid este ultima echipă pregătită de Marius Șumudică, înainte de a relua drumul țărilor arabe.