S-a lansat mingea oficială a Mondialului 2026. Balonul va „vorbi” cu arbitrii prin intermediul inteligenței artificiale

Adidas a prezentat, vineri, la Las Vegas, mingea oficială pentru Cupa Mondială de anul viitor, numită Trionda. Noul balon are un sistem special cu cipuri pe lateral, care trimite date precise despre mișcarea mingii direct către VAR, în timp real.

Potrivit producătorului, combinarea acestor date cu informațiile despre poziția jucătorilor și inteligența artificială ajută arbitrii să ia decizii mai rapide și mai corecte, de exemplu pentru offside sau atingerea mingii. Sistemul poate chiar să detecteze fiecare atingere a mingii, ceea ce reduce timpul necesar pentru analizarea incidentelor, inclusiv eventualele hențuri.

Misterul din spatele denumirii

Mingea oficială a Cupei Mondiale de anul viitor se numește Trionda, ceea ce înseamnă „trei valuri”, în semn de omagiu pentru cele trei țări gazdă: Statele Unite, Mexic și Canada.

Designul mingii reflectă culorile fiecărei țări: albastru pentru SUA, verde pentru Mexic și roșu pentru Canada. Culorile se unesc pe minge pentru a simboliza „cele trei națiuni care se reunesc pentru a găzdui turneul pentru prima dată”, după cum explică Adidas.

Pe lângă culori, mingea are și simboluri specifice fiecărei țări: o stea pentru SUA, o frunză de arțar pentru Canada și un vultur pentru Mexic.

Tehnologia utilizată

Adidas spune că mingea Trionda include o versiune nouă a „tehnologiei mingii conectate”, folosită pentru prima dată la Cupa Mondială din 2022 din Qatar. Producătorul susține că aceasta permite arbitrilor să ia decizii mai rapide și să înțeleagă jocul mai bine ca niciodată.

Mingea are un cip senzor de mișcare cu unitate de măsurare inerțială (IMU) de 500 Hz, integrat într-un strat special din unul dintre cele patru panouri. Celelalte trei panouri conțin contrapondere pentru a menține echilibrul și stabilitatea zborului mingii.

Datele generate de cip sunt trimise în timp real către VAR și combinate cu informații despre poziția jucătorilor și inteligență artificială. Astfel, arbitrii pot lua decizii mai precise privind offside-ul și handbalul, reducând timpul necesar pentru analizarea incidentelor.

„Trionda va fi personajul principal!”

Directorul Adidas, Solene Stoermann, a fost foarte entuziasmat de proiect.

„Imediat ce au fost anunțați gazdele turneului, am știut că trebuie să facem ceva special, o minge cu care se poate juca peste tot, de la curtea din spate până la cea mai mare scenă din lume. Vara viitoare, Trionda va fi personajul principal în cel mai mare spectacol de pe pământ și abia așteptăm ca fanii și jucătorii să se bucure de acest moment!”, a admis Stoermann.

Hannes Schaefke, directorul departamentului de inovare în fotbal al Adidas, a vorbit despre principalul obiectiv al proiectului, conform The Athletic: „Unul dintre obiectivele noastre principale a fost să ajutăm arbitrii să ia deciziile corecte și să le ia cât mai repede posibil, deoarece orice moment VAR în jocul modern este oarecum perturbator!”.

Referitor la ajutorul acordat în luarea deciziilor privind handbalul, Schaefke a spus: „Acesta este un alt aspect, în care practic se permite luarea unei decizii alb-negru – da sau nu – prin intermediul acestei tehnologii, ceea ce era de neconceput dacă ne uităm la turneele din trecut!”.

Mingea costă nu mai puțin de 140 lire sterline și vor fi disponibile și versiuni mai ieftine