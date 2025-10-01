Alarmă la naționala de fotbal a României. Încă o absență importantă de la duelul decisiv cu Austria

Naționala de fotbal a României are doar varianta victoriei în meciul de duminică, 12 octombrie, cu Austria (ora 21:45), de acasă, din grupa preliminară de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor din SUA, Canada și Mexic.

Dinspre tricolori nu vin însă vești prea bune. Unii tricolori nu joacă la formațiile de club, alții s-au accidentat, iar unul - Alexandru Mitriță - s-a retras de la națională.

După Denis Drăguș (26 de ani), de la Eyüpspor, probleme medicale acuză un alt titular. Și nu oricine, ci un om de bază: căpitanul Nicolae Stanciu. Mijlocașul central a acuzat dureri înaintea partidei de campionat cu Lazio.

Potrivit presei italienile, jucătorul se confruntă cu o problemă la spate. Rezultatul RMN-ului va decide dacă el va da curs convocării la lotul național pentru partidele cu Moldova și Austria.