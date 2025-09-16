Mircea Lucescu este convins că România va distruge Austria pe 12 octombrie: „Nu s-a pus în niciun moment problema demisiei”

Mircea Lucescu (80 de ani) a fost confirmat în funcție la reprezentativa de fotbal a României. Selecționerul face declarații optimiste, deși starea naționalei este critică.

L-a amăgit pe Hagi

Deși s-a arătat dispus să-i lase locul lui Gică Hagi (60 de ani), „Il Luce” se contrazice și anunță că nu s-a pus niciun moment problema plecării sale.

Dorește să-și ducă la bun sfârșit campania de calificare la Cupa Mondială 2026, iar Comitetul Executiv al FRF i-a acordat vot de încredere, cel puțin până la finalul meciurilor din Grupa H.

„Ce pot să spun? M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident. Am încredere că echipa asta va reveni acolo îi e locul și unde a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante.

Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta. Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

”Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil!”

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe... Și eu, dar și ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial.

Vom aborda altfel acest meci, această campanie și am încredere în acești băieți care au demonstrat că sunt capabili. Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! De asta nu s-a pus în niciun moment problema demisiei sau a demiterii, absolut deloc”, a declarat Lucescu, potrivit Fanatik.

Urmează linia lui Burleanu

Certitudini avea și șeful lui Lucescu. Tehnicianul continuă linia dictată de președintele Răzvan Burleanu (41 de ani), care declara înaintea jocului cu Cipru, de la Nicosia, terminat nefericit, scor 2-2: „Dar în același timp ne dorim să verificăm anumite lucruri astfel încât să obținem victoria în meciul din Cipru. Pentru că în mod cert o victorie în Cipru ne va aduce o victorie și cu Austria în octombrie. Iar acesta este cel mai important lucru”, zicea oficialul băcăuan.

România înfruntă Austria, pe 12 octombrie, pe „Arena Națională”. În tur, la Viena, Austria a învins cu 2-1. În clasamentul Grupei H, Bosnia și Austria sunt umăr la umăr, cu 12 puncte, urmate de România, 7 puncte.