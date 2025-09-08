Video Aryna Sabalenka l-a făcut pe Carlos Alcaraz să sară de pe scaun. Spaniolul a arătat că știe de glumă

Campionii de la US Open - ediția 2025, bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA ) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), s-au aflat în direct la postul american de televiziune NBC News, a doua zi după finala masculină.

În studioul de la „Today”, proaspăt câștigătorii de la New York țineau în brațe trofeele adjudecate și stăteau la povești cu gazdele emisiunii.

Ea a vrut la un moment dat să vorbească despre un video de pe TikTok, pe care ar trebui să-l facă împreună cu Carlos, dar, în loc de prenumele jucătorului de tenis din Murcia, a exclamat: „Jann...”.

Dorea să spună numele rivalului italian al acestuia, Jannik Sinner, fostul număr 1 mondial italian care tocmai a fost învins de iberic, dar măcar nu a dus gafa până la capăt.

Alcaraz s-a ridicat de pe scaun și, în glumă, a dat să plece, dar a prefert să scoată din tolbă o replică spontană: „Nu am auzit nimic. Și, în plus, e ora 9 dimineața!”.