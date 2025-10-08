Elena Rybakina a lăsat-o fără aer pe Jaqueline Cristian la Wuhan. Kazaha o conduce pe „Jaq” cu 3-1 la general

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian (27 de ani, 48 WTA) nu i-a rezistat astăzi Elenei Rybakina (26 de ani, 9 WTA), din Kazahstan, în turul secund de la Wuhan (China). Favorita 8 a competiției, care a avut liber în primul tur, s-a impus fără emoții, cu 6-4, 6-3. Partida a durat mai puțin de o oră și jumătate.

Jaqueline Cristian, care n-a avut nicio minge de break pe toată durata meciului, și-a asigurat un premiu de 23.450 de dolari și cu 65 de puncte WTA.

În duelurile directe, Rybakina o conduce acum pe Cristian cu 3-1. Românca s-a impus doar în 2022, la Doha (Qatar).

Celelalte partide au avut loc pe zgura de la București (2019) și la Montreal (pe hard), în acest an.