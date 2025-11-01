search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Anunț surpriză marca Sorana Cîrstea. Românca își schimbă radical planurile de carieră. Ce aduce anul 2026

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a luat o hotărâre majoră legată de parcursul ei sportiv, după ce, nu demult, declara că ia în calcul să-și încheie cariera la finalul acestui sezon.

Sorana Cîrstea va evolua în circuit și în 2026 Foto/Getty Images
Sorana Cîrstea va evolua în circuit și în 2026 Foto/Getty Images

După ce și-a regândit planurile, jucătoarea le-a adus suporterilor o veste care i-a bucurat nespus. Sorana va continua să joace tenis profesionist și în sezonul 2026.

Decizia de a merge mai departe a venit în urma formei excelente pe care a arătat-o în ultimele luni. Sportiva originară din Târgoviște a obținut în august al treilea trofeu WTA din carieră, la turneul de la Cleveland, iar recent a ajuns până în semifinalele competiției de la Osaka, unde a fost învinsă în trei seturi de Leylah Fernandez.

Aflat la turneul de la Hong Kong, Cîrstea a anunțat oficial că nu se mai retrage și că se pregătește cu entuziasm pentru un nou an competițional.

„La începutul anului am crezut că acesta va fi ultimul meu sezon, dar după felul în care am jucat, voi continua și în 2026!”, a declarat Sorana, conform publicației South China Morning Post

„Îmi place să muncesc din greu și sunt într-o formă fizică excelentă!”

Sorana a vorbit deschis despre această perioadă extrem de benefică. Faptul că a evoluat în ultima perioadă, în curcuitul mondial, contra unor adversare de top, a ajutat-o să își mențină forma fizică la un nivel neașteptat.

„Cu cât am înaintat în vârstă, cu atât am găsit mai multă bucurie în tenis. De aceea sunt încă aici și pot juca la un nivel bun. Nu aș putea face ceea ce fac la vârsta mea dacă nu aș iubi atât de mult acest sport.

Îmi place să muncesc din greu și sunt într-o formă fizică excelentă. Am fost mereu o jucătoare agresivă și m-am potrivit bine cu adversarele mele, chiar și cu generația nouă. Sunt destul de receptivă la antrenamente, ceea ce ajută, pentru că tenisul evoluează și trebuie să te adaptezi!”, a mai precizat sportiva.

Sorana i-a cucerit pe americani. Apreciată de experții de peste Ocean

Jurnaliștii de la Tennisuptodate i-au făcut portertul sportivei aflată pe locul 45 în clasamentul WTA. Americanii au remarcat forma de excepție a Soranei, la cei 35 de ani.

„Este octombrie în Hong Kong, iar Sorana Cîrstea este încă aici. Încă joacă. Încă mai câștigă. Și, cumva, la 35 de ani, s-ar putea să joace cel mai bun tenis din viața ei. În momentul scrierii acestui articol, Cîrstea este calificată în optimi la Hong Kong (n.r. – între timp, Sorana a acces în sferturi). Nu este un lucru care să atragă atenția în sine, dar ceea ce îl face remarcabil este parcursul mai larg al anului ei.

A început să să se apropie de locul 200 în clasament în 2025. Astăzi, e pe locul 44 în clasamentul LIVE. Nu este o greșeală de scriere. Patruzeci și patru. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA. E revenirea pe care nimeni nu a comandat-o, dar pe care toată lumea ar trebui să o aprecieze. Ceea ce face ca această revenire să fie atât de interesantă este că nimeni nu a cerut-o cu adevărat. Cîrstea există dintotdeauna.

„Cîrstea nu arăta ca cineva care așteaptă o ultimă lovitură. Arăta ca cineva eliberat, în sfârșit, de așteptări!”

A devenit profesionistă înainte ca majoritatea jucătoarelor din top 10 de astăzi să aibă smartphone-uri. A fost un fenomen în adolescență, o femeie în călătoria ei, o favorită și, ocazional, jucătoarea care elimină o vedetă și apoi pierde în liniște din runda următoare. Dar a doua jumătate a anului 2025 a fost semnificativ diferită.

Performanța ei la Cleveland a fost ceva special. Nu a fost vorba doar de faptul că a câștigat titlul, ci și de modul în care a reușit asta. Raliuri puternice de la linia de fund, retururi precise și o aură de compoziție care părea complet nouă. Cîrstea nu arăta ca cineva care așteaptă o ultimă lovitură. Arăta ca cineva eliberat, în sfârșit, de așteptări!”, au notat americanii.

