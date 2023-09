Rusul Medvedev, revoltat de „iadul“ de la US Open: „Cineva va muri aici!“

US Open 2023 a devenit, treptat, un turneu pe placul unor dictatori, precum Vladimir Putin (70 de ani) și Aleksandr Lukașenko (69 de ani), după cum Adevărul a explicat aici. Doar că aceștia savurează meciurile la televizor sau urmăresc rezultatele. În schimb, jucătorii suferă pe teren, la această ediție, din cauza unor condiții infernale.

Potrivit Eurosport, postul care transmite US Open, în ultimele zile, la Flushing Meadows s-a jucat la 35 de grade Celsius și cu umiditate foarte ridicată. De aceea, după ce a trecut de confruntarea cu conaționalul său din sferturi, Andrey Rublev, rusul Daniil Medvedev a izbucnit la conferință.

Ce a spus Daniil Medvedev?

*Într-o zi, un jucător de tenis va muri aici și veți vedea asta! Cel mai greu meci din viața mea a fost aici. Doar la Tokyo m-am mai simțit așa. A existat un joc în care, pur și simplu, nu am mai văzut mingea, am jucat pe feeling. Singurul plus din toate acestea e că ambii jucători suferă. Am simțit, la un moment dat, că și Andrey nu mai poate alerga, dar a tras de el și a rezistat. Am fost obosiți în permanență, a fost o victorie foarte grea. Am ajuns la un punct în care simțeam că întregul meu corp va ceda. Nici măcar nu-mi mai păsa, singurul lucru pe care îl voiam era să fac un duș.

US Open, ultimele faze ale probelor de simplu

Feminin, sferturi

Ostapenko (26 de ani, Letonia, 21 WTA) – Gauff (19 ani, SUA, 6 WTA) 0-6, 2-6

Cîrstea (33 de ani, România, 30 WTA) – Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA) 0-6, 3-6

Vondrousova (24 de ani, Cehia, 9 WTA) – Keys (SUA, 28 de ani, 17 WTA) 1-6, 4-6

Zheng (20 de ani, China, 23 WTA) – Sabalenka (Belarus, 25 de ani, 2 WTA) 1-6, 4-6

Semifinale

*Gauff (19 ani, SUA, 6 WTA) - Muchova (Cehia, 27 de ani, 10 WTA)

*Keys (SUA, 28 de ani, 17 WTA) - Sabalenka (Belarus, 25 de ani, 2 WTA)

Cele două semifinale sunt programate pentru joi, de la ora 23.00, ora României (Eurosport). Mai întâi, vor juca Gauff și Muchova, iar apoi Keys și Sabalenka.

Finala feminină e programată pentru sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 23.00, ora României (Eurosport).

Masculin, sferturi

Alcaraz (Spania, 20 de ani, 1 ATP) – Zverev (Germania, 26 de ani, 12 ATP) 6-3, 6-2, 6-4

Medvedev (Rusia, 27 de ani, 3 ATP) – Rublev (Rusia, 25 de ani, 8 ATP) 6-4, 6-3, 6-4

Tiafoe (SUA, 25 de ani, 10 ATP) – Shelton (SUA, 20 de ani, 47 ATP) 2-6, 6-3, 6-7, 2-6

Fritz (SUA, 25 de ani, 9 ATP) – Djokovici (Serbia, 36 de ani, 2 ATP) 1-6, 4-6, 4-6

Semifinale

*Shelton (SUA, 20 de ani, 47 ATP) - Djokovici (Serbia, 36 de ani, 2 ATP)

*Alcaraz (Spania, 20 de ani, 1 ATP) - Medvedev (Rusia, 27 de ani, 3 ATP)

Cele două semifinale sunt programate pentru vineri, de la ora 23.00, ora României (Eurosport). Ordinea partidelor va fi stabilită, ulterior.

Finala masculină e programată pentru duminică, 10 septembrie, de la ora 23.00, ora României (Eurosport).