Sorana Cîrstea, pe val după un US Open istoric: Dovada că obiectivul ei curajos e perfect realizabil

Cu 30 de victorii și 19 înfrângeri în acest sezon, Cîrstea va ocupa locul 26 WTA, începând de luni, când vor fi actualizate ierarhiile WTA și ATP după US Open. Așadar, „Sori“ va înregistra un salt de patru poziții și va rămâne cea mai bună „rachetă“ a României, în condițiile în care următoarea româncă din clasament va fi Irina Begu (33 de ani). Aceasta va cădea pe 49 WTA după un US Open dezamăgitor.

Revenind la Cîrstea, aceasta a explicat pentru Eurosport ce urmează după acest parcurs remarcabil de la New York. „Urmează turneele din Asia, voi veni acasă câteva zile, iar apoi voi juca la patru turnee din China și la Cluj-Napoca. Sezonul nu s-a încheiat aici, sper să iau tot ce a fost pozitiv în acest turneu și să continui să urc și pe final de sezon“, a spus jucătoarea de 33 de ani.

Deși nu și-a expus, în întregime, programul pe acest final de sezon, putem intui unde va juca Sorana, dacă aruncăm o privire pe calendarul oficial WTA. Următoarele două întreceri vor fi, cu siguranță, bifate de Cîrstea. Plus alte două pe care, deocamdată, nu le-a nominalizat.

*China Open (30 septembrie – 8 octombrie) – WTA 1.000

*Transylvania Open (16-22 octombrie) – WTA 250

Marea miză: locul în ierarhia de final de an

E clar că Sorana are încrederea la cote înalte după US Open 2023. De aici și declarația ei privind obiectivul pe care și l-a propus pentru finalul acestui sezon și anume un loc cât mai sus în ierarhia mondială.

În cel mai bun moment al carierei, Cîrstea a fost pe 21 WTA. Se întâmpla pe data de 12 august 2013. De atunci, în ultimii ani, cel mai bun loc ocupat de Cîrstea a fost cel de anul trecut, când a ajuns pe 24 WTA, în clasamentul publicat pe data de 18 aprilie 2022.

Acum, cu niște rezultate bune obținute în întrecerile din Asia și la Transylvania Open de la Cluj, „Sori“ poate pătrunde chiar în Top 20 mondial. În acest moment, 460 de puncte o despart de o asemenea performanță. Și, având în vedere că doar China Open oferă 390 de puncte pentru atingerea semifinalelor și 650 de puncte pentru finaliste, e lesne de înțeles de ce viitorul sună bine pentru Cîrstea în clasamentul mondial. Iată pozițiile ocupate de ea, în ultimele stagiuni, în ierarhiile de final de an:

*2022: locul 45 WTA (22 de victorii, 21 de înfrângeri)

*2021: locul 39 WTA (24 de victorii, 18 înfrângeri)

*2020: locul 71 WTA (15 victorii, 10 înfrângeri)

Dincolo de toate aceste lucruri însă, cel mai care câștig al Soranei după US Open e convingerea dobândită că e pe drumul cel bun sub comanda antrenorului Thomas Johannson (48 de ani). „Ca lecții primite, nu e doar una anul acesta. Cred că important e să muncești, să-ți vezi de treabă și, până la urmă, nu există o soluție magică, o cheie. E muncă brută, disciplină, rutină și cam la asta se rezumă, în general, sportul de performanță“, a spus Cîrstea după ultimul ei meci la US Open 2023.

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Sferturi (2023)

Sorana Cîrstea la US Open 2023

*Turul I: 6-2, 6-3 cu Day (93 WTA)

*Turul II: 6-3, 6-4 cu Kalinskaya (89 WTA)

*Turul III: 6-3, 6-7, 6-4 cu Rybakina (4 WTA)

*Optimi: 6-3, 6-3 cu Bencic (13 WTA)

*Sferturi: 0-6, 3-6 cu Muchova (10 WTA)