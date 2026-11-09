„Ruptura” dintre Ionuț Radu și națională: accidentat, portarul a refuzat convocarea, dar a intrat titular în ultimul meci din Spania. Reacția lui Hagi

Ionuț Radu a fost lăsat în afara lotului României pentru următoarele meciuri, după ce a acuzat probleme la umărul drept. Portarul a refuzat convocarea la naționala României.

Ionuț Radu a fost lăsat în afara lotului României Foto: Profimedia

În locul său, selecționerul Gică Hagi l-a convocat pe Ștefan Târnovanu, care va face parte din grupul de portari alături de Otto Hindrich și Laurențiu Popescu.

A refuzat convocarea pe fondul accidentării, dar a evoluat ca titular la echipa de club

Deși nu a putut răspunde convocării la națională, Radu a revenit rapid pe teren pentru Celta Vigo. Portarul român a fost titular în partida de duminică, 8 noiembrie, cu Levante, încheiată la egalitate, scor 0-0. La finalul întâlnirii, spaniolii au anunțat că goalkeeper-ul a stabilit un record important: a ajuns la 50 de meciuri consecutive în La Liga pentru Celta, o performanță fără precedent în istoria echipei.

Performanța lui Radu vine în contextul în care raportul medical transmis de Celta făcea referire la o afecțiune a umărului drept, cu modificări degenerative mai vechi. Cu toate acestea, portarul a continuat să fie folosit de antrenorul formației din Vigo și și-a păstrat locul în echipă.

La precedenta acțiune a naționalei, Radu a fost titular în partidele cu Suedia, pierdută cu 1-2, și Bosnia și Herțegovina, încheiată cu scorul de 2-4. Apoi, a rămas rezervă la meciurile cu Polonia, scor 0-6, și Suedia, scor 0-1. În duelul cu Bosnia, disputat la București, portarul a avut o evoluție modestă și a comis o eroare importantă la al treilea gol al adversarilor.

Titularizarea la echipa de club a stârnit controverse

Antrenorul Celtei Vigo, Claudio Giraldez, a explicat că problema medicală mai veche nu îl împiedică pe Ionuț Radu să joace în acest moment. Totuși, pauza dedicată echipelor naționale va fi folosită pentru ca portarul să urmeze tratamentul și procedurile de recuperare de care are nevoie periodic.

„Este o accidentare pe care o are de anul trecut și care necesită tratament din când în când. Deocamdată nu îl limitează în niciun fel, doar că trebuie să urmeze tratamentul. Am discutat cu Federația Română și am ajuns la un acord să facă tratamentul acum!”, a declarat Claudio Giraldez la finalul partidei, potrivit lavozdegalicia.es.

Comunicatul FRF despre Ionuț Radu

„Ionuț Radu nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună. Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare. Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală. Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună!”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Gică Hagi: „Ionuț Radu a luat decizia asta!”

Selecționerul a precizat că doar Ionuț Radu poate lămuri motivele care au dus la absența sa, în condițiile în care Federația Română de Fotbal fusese informată despre problemele medicale ale portarului. Hagi a transmis că acceptă decizia acestuia și a explicat că nu ar fi avut nevoie de un jucător venit la națională fără dorința de a pune umărul la rezultatele echipei.

„Comunicarea a fost destul de clară, v-am spus. Ionuț Radu a luat decizia asta, vorbiți cu el. Așa și cu Nicușor (n.r. Stanciu). Mihăilă este accidentat, puteți să vorbiți cu ei. Federația cred că a comunicat destul, apoi decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, am comentat-o, am dat mesajul, dar nu a fost decizia noastră. La echipa națională nu au contract jucătorii, e total diferit. Aici vii dacă simți, vii dacă vrei, nu există 99%, există 100%. Dacă tu nu ești convins, crezi că e mai bine să stai, el are o problemă, știam asta. Asta e. Avem pe altcineva, e echipa națională aici!”, a declarat Gheorghe Hagi, în cadrul conferinței de presă din această dimineață.