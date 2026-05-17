Rotaru de la Craiova poate da lovitura verii: 2 milioane de euro pentru un jucător urmărit în Europa

Universitatea Craiova are motive serioase să viseze la un sezon de excepție în ediția 2025-2026. După triumful din Cupa României, formația din Bănie își propune acum să atace și titlul din Superliga.

Unul dintre jucătorii care au atras atenția în actuala stagiune este fundașul central ucrainean Oleksandr Romanchuk. La 26 de ani, acesta este văzut de mai mulți specialiști drept unul dintre cei mai valoroși apărători din campionatul intern al României.

Prestațiile sale nu au trecut neobservate

În mercato de vară ar putea apărea oferte importante pentru transferul său. În cazul unei despărțiri după încheierea sezonului, Universitatea Craiova ar putea încasa în jur de două milioane de euro, sumă apropiată de valoarea de piață a jucătorului, potrivit informațiilor publicate de sport.ro.

Oleksandr Romanchuk a avut un sezon foarte bun la Craiova, reușind să strângă 47 de apariții oficiale în toate competițiile, bilanț în care și-a trecut în cont șase goluri și două assist-uri. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Superliga, unde a evoluat în 23 de partide din sezonul regulat și în alte opt confruntări din play-off.

Pregătiți pentru transfer

O eventuală despărțire de internaționalul ucrainean ar putea reprezenta o afacere extrem de profitabilă pentru clubul din Bănie. Universitatea Craiova l-a transferat în vara trecută de la Kryvbas pentru 750.000 de euro, iar între timp cota și interesul pentru fundaș au crescut considerabil.

Chiar dacă înțelegerea sa cu formația olteană este valabilă până în 2028, conducerea clubului ia în calcul posibilitatea unui transfer în cazul în care va apărea o ofertă importantă, solidă.