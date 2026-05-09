Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Bătălia pentru campionat să dă etapa viitoare. U Cluj trece de Rapid și se apropie la un punct de Universitatea Craiova

Universitatea Cluj a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Superligii de fotbal, și rămâne în cursa pentru titlu. Ardelenii un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova, înaintea meciului direct din penultima etapă a sezonului.

Ardelenii luptă pe două fronturi, în campionat și în Cupă. Foto Facebook U Cluj
Unicul gol al partidei cu Rapid a fost înscris de Dorin Codrea (17), cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Issouf Macalou. U a avut o ocazie mare de a-şi dubla avantajul, dar Virgiliu Postolachi (30) a ratat faţă în faţă cu portarul Marian Aioani. Rapid a evoluat mai bine în repriza secundă şi a avut două oportunităţi notabile prin fundaşul Robert Sălceanu (63, 66), dar acesta a şutat de fiecare dată peste poartă.

U Cluj, nașa Rapidului

Universitatea Cluj a reuşit să marcheze şi al doilea gol, în min. 89, prin Jug Stanojev, dar reuşita sa a fost anulată de arbitrajul video pentru un henţ comis în prealabil de Oucasse Mendy. Rapid a mai avut o şansă de egalare, dar mingea trimisă cu capul de Lars Kramer (90+6) a fost respinsă în corner.

Ardelenii au obţinut a şasea sa victorie din play-off (patru acasă), în timp ce Rapid a obţinut un singur punct în ultimele şase etape. În meciurile directe din sezonul regulat, meciul de la Cluj-Napoca s-a terminat cu scor alb, 0-0, iar ardelenii au câştigat cu 2-0 la Bucureşti, după care s-au impus în Giuleşti cu 2-1 şi în play-off.

Duelul dintre Universitatea Cluj şi Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934, potrivit LPF. În total, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 104 ori, de 43 ori au câştigat ardelenii, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

”Șepcile roșii” și Universitatea Craiova se vor întâlni mai întâi miercuri, în finala Cupei României, pentru ca în weekendul următor să joace în Bănie pentru supremația din Superliga. Dacă oltenii vor învinge, vor deveni campioni cu o etapă înainte de finalul sezonului. 

Trei meciuri pentru titlu

Etapa a 9-a, 16 mai: U Craiova  - U Cluj

Etapa a 10-a, 23 mai: Rapid - U Craiova, U Cluj - Dinamo

