Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Cupa României la fotbal: finala U Cluj - U Craiova, miercuri, ora 20:00. Se acordă primul trofeu al sezonului

Cele două Universități din Superliga de fotbal, cea din Cluj și cea din Craiova, își dispută miercuri primul trofeu al sezonului. Finala Cupei României se va disputa de la ora 20:00, pe „Stadionul Municipal” din Sibiu.

Chipciu, entuziasmat că va evolua cu trofeul pe masă FOTO Facebook

Căpitanul echipei Universitatea Cluj, Alexandru Chipciu (37 de ani pe 18 mai), a declarat, marți, într-o conferință de presă susținută înaintea disputării finalei Cupei României la fotbal cu Universitatea Craiova, că anul acesta ar putea fi cel mai important an din istoria clubului, ținând cont că există șanse și la câștigarea campionatului.

Suntem apropiați de nivelul celor de la Craiova și cred că va fi un meci echilibrat, așa cum a fost și în campionat. Suntem amândouă pe primele locuri ale clasamentului și cred că de mult timp nu s-a mai întâmplat asta. Adică echipele care se bat la campionat să se întâlnească și în finala Cupei.

Este și un motiv de mândrie pentru aceste două echipe, înseamnă că sunt cele mai bune sezonul ăsta. Pentru un suporter al Universității Cluj săptămâna asta e cea mai fericită din viața lui. Ar putea fi cel mai important an din istoria clubului Universitatea. Pe noi asta ne entuziasmează”, a afirmat Chipciu.

Nici suporterii, dar nici eu când am venit la 'U' Cluj nu credeam că voi fi în situația actuală, în finala Cupei și în primele două locuri în campionat. Sperăm să și punem mâna pe un trofeu. Acum cel mai important e Cupa României. Noi ne dorim să luptăm pentru ambele trofee, să fim competitivi.

Asta pot să promit suporterilor, că în aceste două meciuri cu Craiova ne vom vinde pielea foarte scump. Primul pas e Cupa României, apoi ne gândim și la campionat. Fiind diferențe mici între cele două echipe, toate scenariile sunt posibile în finală. Știm că Universitatea Craiova este o echipă foarte solidă și puternică”, a adăugat fotbalistul.

